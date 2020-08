Utkání ve Fotbalovém areálu Pavla Srnička, které začíná v 16.30 hodin, bude probíhat ve znamení uctění památky tragického sobotního požáru, při kterém zemřelo v Bohumíně jedenáct lidí. Výtěžek zápasu klub poukáže na konto pomoci postiženým tragédií, které zřídil Moravskoslezský kraj.

Minutou ticha uctili oběti už aktéři podzimní premiéry Bosporu v Karviné, kde Bohumínští zdolali zdejší rezervu ligového týmu 2:1. Obdobný úvod předznamená i bitvu s Bruntálem. „Minutou ticha po úvodním výkopu tak budeme moci uctít památku obětí i s našimi fanoušky. Hráči našeho týmu nastoupí s černými páskami na rukávech dresů,“ uvedl sekretář klubu Jozef Osvald.

Pomáhat ale fotbalisté chtějí i finančně. „Kompletní výtěžek z prodeje vstupného poputuje na účet, který zřídil kraj a budou z něj čerpat finance pozůstalí i poškození. Účet nám doporučilo vedení města. Navíc na pokladnách budou k dispozici krabičky na případné dobrovolné vstupné, kam bude moci každý přispívat. Víme, že život nic nenahradí, ale jakákoliv pomoc se postiženým bude hodit,“ řekl Jozef Osvald. Na konci zápasu bude zveřejněn celkový výtěžek.

Do sbírky se zapojí i hráči. „Probíráme s kluky, jakým způsobem přispějeme i my. Nezůstaneme určitě stranou,“ konstatoval trenér Bosporu Martin Špička. Jeho tým bude chtít v zápase navázat na příjemnou a nečekanou výhru z Karviné. „V souvislosti s tím, co se ve městě stalo, je fotbal pomíjivý, ale přesto se musíme soustředit i na zápas. Chceme potvrdit výhru z prvního utkání, protože ztráta by nechala na první super počin zapomenout,“ dodal. Bruntál v premiéře prohrál doma s Frýdlantem 0:1.

Zápas začíná v neděli 16. srpna v 16:30 na stadionu za parkem, řídí jej Petr Lukašík z Havířova.