Krajní obránce Slovácka má ze zápasu proti pražské Slavii na hlavě čtyři stehy, ale soupeře ze zranění neviní.

V loňské sezoně hrával docela pravidelně. Proti pražské Slavii se Josef Divíšek postavil na kraj obrany v letošním ligovém ročníku FORTUNA:LIGY vůbec poprvé. Za pár dnů 28letý obránce si bude nedělní utkání pamatovat do konce života.

V 68. minutě po střetu se slávistou Coufalem zůstal ležet na trávníku v bezvědomí. Co se u postranní lajny vlastně stalo? Divíšek čekal na dlouhý balon, v pohybu nebyl, Coufal k němu přiběhl a hlavou ho tvrdě atakoval. Tvrdě, ale nejspíš podle pravidel. To si Josef Divíšek myslí i dva dny po zápase.

„Viděl jsem to jako normální souboj, Coufal tam nešel nijak zákeřně, šel tam taky hlavou. Byl by asi blázen, kdyby mně chtěl dát schválně ránu hlavou do hlavy. Neviděl jsem tam žádný záměr,“ přiznal obránce Slovácka a popisoval svoji aktuální situaci.

„Mám sešitou hlavu, jsou tam čtyři stehy a mám naordinovaný pár dní klid. Po souboji jsem byl chvilku v bezvědomí, to už nepamatuji, to mně říkali doktoři,“ líčil Divíšek.