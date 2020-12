Je účast ve finále reálná? Poslední lekce v Leverkusenu, kde Slavia padla 0:4, kladné odpovědi příliš nenahrála.

„Nebyla to bitva o první místo ve skupině. To by musely o vítězství usilovat dva týmy. Leverkusen si spíš došel pro výhru 4:0 nad děsně slabou Slavií a zajistil si dobrou výchozí pozici do další fáze,“ napsal list Kölner Stadt-Anzeiger.

Přesně to trefil.

V pondělí se totiž losuje první kolo vyřazovací části, jež bude rozehráno 18. února. Slavia by v případě triumfu ve skupině patřila mezi nasazené. V osudí bude dvaatřicet mančaftů.

Elitní šestnáctku tvoří dvanáct vítězů skupin a čtyři týmy s nejlepším koeficientem, jež skončily v Lize mistrů na třetí pozici. Kvarteto s horším postavením doplní mezi nenasazenými slávisty a další stříbrné ze skupin EL.

„Přál bych si tým, který by nám typologicky vyhovoval, někoho z Holandska například. Je tam například Ajax nebo PSV. Ideální by byl mix klubu s velkým jménem a zároveň šancí přes něj postoupit,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský.

Třeba Arsenal s "anglickou" formou, co vy na to? „Kdybych měl říct jeden konkrétní tým, byli by to asi Glasgow Rangers,“ doplnil.

Možní soupeři pro Slavii

Manchester United, FC Bruggy, Šachtar Doněck, Ajax Amsterdam, AS Řím, Arsenal FC, Glasgow Rangers, PSV Eindhoven, SSC Neapol, Leicester City, AC Milán, Villarreal CF, Tottenham Hotspur, Dinamo Záhřeb, TSG Hoffenheim.