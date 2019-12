V zimní přípravě hodlá dát šanci všem hráčům ze současného kádru. Navíc si stáhl čtyři fotbalisty, kteří na podzim hostovali v jiných prvoligových klubech (Bucha, Havel, Ekpai, Šulc) a z třetiligového béčka si vytáhl mladého Šimona Gabriela, syna bývalého stopera Sparty.

Zatím jediným nováčkem v týmu je chorvatský záložník Marko Alvir, jenž naposledy působil v Příbrami.

V Plzni se oficiálně Guľa ujme vlády 6. ledna. „Už se nemůžu dočkat toho, až s hráči poprvé vyběhneme na hřiště, až budu v procesu s klukama,“ vyznal se trenér.

Poslední dva roky jste působil u mládežnických reprezentací Slovenska. Bude to pro vás změna?

Bude to jiné, těším se na každodenní kontakt s hráči. Ale do klubového fotbalu se vracím rád. A zvlášť do takového týmu, jakým je Viktorka. Pro mě je to obrovská výzva, posun v kariéře.

Co soudíte o české lize?

Poznal jsem ji už jako hráč, i když ne nějak významný. (úsměv) I proto jsem ji potom stále sledoval, mám tady z té doby spoustu známých, kamarádů. Česká liga má v mých očích vysoký kredit. Myslím, že má stoupající úroveň. Stadiony i další zázemí je velmi kvalitní.

Jak byste sám charakterizoval Adriana Guľu jako hráče?

Byl jsem hlavně poctivý… Ale hlavně věřím tomu, že jsem lepší trenér.

Co teď čekáte od angažmá v Plzni? A české ligy vůbec?

Česká mužstva dokáží postupovat do skupin evropských pohárů, národní tým se pravidelně dostává na Euro. To všechno jsou obrovsky inspirativní věci a pro mě byla vždycky motivace stát se součástí toho. Moje vize byla pracovat na sobě tak, abych jednou mohl trénovat takový klub, jakým je Plzeň.

Prozraďte nám svoji trenérskou vizi? Jakým stylem se má váš tým prezentovat?

Všichni chceme vyhrávat, to je jednoznačné. Můj rukopis je jasný, když to vezmu ve zkratce: Chci, aby byli hráči aktivní, v práci s míčem i po jeho ztrátě. Sázím na ofenzivní fotbal, ale s vyváženou složkou defenzivy. Na mně a realizačním týmu je vytvořit takové podmínky, aby se hráči mohli každý den zlepšovat. Chci, aby fanoušci měli možnost zažívat podobnou euforii jako v nedávné minulosti.

Zmínil jste realizační tým, který jste si z velké části přivedl. Představte nám ho…

Jsem rád, že jsem mohl přijít i s osvědčenými parťáky, tím nejbližším je Majo Zimen. Pracujeme spolu už dlouho, ale stejně důležití jsou i zbývající členové, včetně Marka Bakoše a Matú- še Kozáčika, kteří prostředí Viktorky dobře znají. Jsou to charakterní osobnosti, velcí profesionálové a mají tu renomé, vztah s hráči. Laco Kubalík bude mít vedle práce na hřišti na starosti především analytické věci, sledování soupeřů i vlastních hráčů. Přichází i kondiční specialista Martin Konjok.

Znáte osobně nějaké hráče plzeňské Viktorie?

S Markem Bakošem jsme hrávali v Púchově. Při angažmá na Žižkově jsem se potkal s gólmanem Alešem Hruškou. V době, kdy jsem trénoval Žilinu, jsem hodně komunikoval s Alešem Čermákem, chtěli jsme ho. No a samozřejmě je tady Christian Herc, který je kapitánem slovenské jednadvacítky. Ale navnímané mám i ostatní hráče, i když zatím spíš z pohledu fanouškovského. Brzy je poznám i jako trenér.

Blíží se konec roku, jaké je vaše přání do následujícího?

Všem fanouškům Viktorky přeju hlavně zdraví. Aby s radostí chodili na fotbal a aby Viktorka Plzeň byla i nadále úspěšná..