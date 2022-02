"Ještě jsem s hráčem nemluvil, takže nemůžu k rozsahu (zranění) nic říct. Podrobí se nezbytným vyšetřením a pak sdělíme, jak na tom je," uvedl na pozápasové tiskové konferenci trenér Leverkusenu Gerardo Seoane.

Schick je klíčovým hráčem Bayeru v boji o postup do Ligy mistrů a české reprezentace, kterou v závěru března čeká play off o postup na mistrovství světa do Kataru.

Šestadvacetiletý reprezentant otevřel v 35. minutě skóre, tři minuty po zahájení druhé půle ale musel vinou svalových potíží předčasně střídat. Přestože Leverkusen ještě šest minut před koncem vedl 2:1, po trefách střídajících Jeana-Paula Boetiuse a Marcuse Ingvartsena utkání ztratil.

Bayeru skončila série čtyř ligových vítězství a je před víkendovým programem dál třetí s jedenáctibodovou ztrátou na vedoucí Bayern Mnichov. Mohuč si polepšila s 34 body na sedmé místo.

Druhý nejlepší kanonýr v Evropě

Šestadvacetiletý reprezentant Schick se prosadil po půlhodině hry, kdy převzal přihrávku Demirbayera a jeho střelu z 25 metrů tečoval do protipohybu gólmana Zentera obránce Niakhaté. Bývalý hráč Lipska, Říma či Sampdorie Janov se stal po Lewandowském z Bayernu Mnichov teprve druhým hráčem v pěti elitních evropských ligách, který dosáhl na metu dvaceti vstřelených branek.

V tabulce bundesligových střelců si upevnil druhé místo před Erlingem Haalandem z Dortmundu, který na něj ztrácí čtyři góy. Vedoucí Lewandowski má oproti Schickovi ještě o šest zásahů více.

Po přestávce ale Schick utržil po jednom ze soubojů zranění, a ačkoliv byl chvíli ošetřován za pomezní čárou, musel teprve tři minuty po zahájení druhé půle předčasně střídat.

Leverkusen po odstoupení svého nejlepšího střelce o vedení přišel a v 57. minutě vyrovnal z přímého kopu Martín. Domácí mohli poté duel zvrátit, ale Onisiwovu trefu rozhodčí po konzultaci s videem neuznali kvůli ofsajdu Niakhatého.

V 74. minutě se ujal vedení opět Leverkusen, poté co se prosadil Schickův náhradník Alario. Ale domácímu trenérovi Svenssonovi vyšlo střídání a jeho hráči skóre otočili. Nejprve se v 84. minutě trefil po dvou minutách na hřišti Boetius a v samotném závěru strhl vítězství na stranu Mohuče další nový muž na hřišti Ingvartsen. Mohuč porazila Leverkusen po osmi zápasech.