/ROZHOVOR/ Z branky sledoval, jak se jeho spoluhráči snaží proniknout obranou Jihlavy a vykřesat naději na udržení. Marně. Brněnská Zbrojovka letos v květnu remizovala a bylo jasno: novou sezonu odehraje o patro níž. Brankář Dušan Melichárek klub neopustil a po letní přípravě opět povede Brňany na hřiště jako kapitán. Poprvé tak ve druhé lize učiní v neděli od šesti hodin večer shodou okolností právě proti celku z Vysočiny.

Jihlava v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže sice skončila v tabulce nad Zbrojovkou, ani to jí však k záchraně nestačilo.

„Los nám ji určil a nemá smysl přemýšlet, zda je dobře nebo špatně začít s takovým soupeřem. Oba týmy mají odlišné hráče, než jací nastupovali v první lize, a zápas tak nebude stejný jako na jaře. Chceme vyhrát a odrazit se k cílům, které jsme si vytyčili,“ říká čtyřiatřicetiletý brněnský brankář.

S čím vstupujete do nové sezony?

Těším se. Jdeme za postupem a nic jiného pro nás neexistuje. Cokoli jiného je alibismus, chceme soutěž vyhrát. Pohyby v ostatních kádrech samozřejmě sleduji, musíme se soustředit hlavně na sebe.

Bylo těžké překonat špatnou náladu po sestupu a vrhnout se do tréninku?

Měli jsme dovolenou, abychom se s tím vypořádali, a myslím, že jsme se přes sestup přenesli všichni. Takže nikdo na hřiště nepřišel naštvaný nebo smutný. Věděli jsme, že pojedeme zas od nuly, a myslíme jen na novou sezonu. Dovolená tedy svůj účel splnila.

Uvažoval jste nad odchodem ze Zbrojovky?

Měl jsem nějaké nabídky, ale setrvání ve Zbrojovce pro mě byla priorita. Prakticky od začátku jsem všechno házel za hlavu a soustředil se jen na to, jak se po dovolené vrátím do Brna. Mám tu smlouvu ještě na tři roky a doufám, že když jsem odtud neutíkal teď, nebudu ani v budoucnu.

Změnil se herní projev Zbrojovky v přípravě na druhou ligu?

Trenér u týmu zůstal a jeho filozofie je stále stejná. Z mého pohledu se tedy moc nezměnilo, pokračujeme v tom, co kouč začal. V létě k nám jen přišli noví hráči a nyní se musí zapracovat do kádru, i když už na to podle mě není tolik času. Ale jestli chceme vyhrávat, je třeba, aby tým šlapal od začátku.

Co říkáte na mladé hráče, kteří se zapojili do přípravy?

Kluci, co s námi teď hráli a u týmu zůstali, jsou šikovní a jsem překvapený, jakým způsobem zvládli přechod z dorostu do mužů. Cesta každého klubu je pracovat s mladými a zabudovat je do kádru, ale nejde to postavit jen na nich a říct, že zahráli dobře v přípravě. Mistrovská utkání jsou zkrátka něco úplně jiného.

Zbrojovka na jaře nedávala moc gólů, piloval tým přes léto střelbu?

Trenér Pivarník zkoušel přejít na jiný systém tréninku střelby od chvíle, kdy přišel, a i v přípravě jsme toho měli víc než dost. Prakticky každý den byly dva tréninky, takže kluci měli čas zakončování pilovat. Doufám, že v tomto ohledu se tým zlepší a nastřílíme víc gólů než v uplynulém ročníku v lize.

Prospěl důraz na zakončování také vám?

Většina cvičení se dělá právě pro střílející hráče, ale samozřejmě je pozitivní, když člověk na tréninku něco chytí.

JAROSLAV GALBA