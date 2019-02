Teprve třetí vystoupení v základní sestavě fotbalové Karviné se Jánu Krivákovi povedlo. Karvinská obrana s Jabloncem ani jednou neinkasovala a slovenský obránce navrch přidal vítěznou branku.

Jak těžké bylo pohárové utkání s Jabloncem?

Dost. Na konci nás tlačili, ale naštěstí jsme to ubránili a měli jsme i nadějné protiútoky, které jsme mohli dotáhnout do konce. Mohli jsme rozhodnout dřív.

Skalp Jablonce by mohl být před pokračováním ligové soutěže dobrým povzbuzením, co myslíte?

Po našem výkonu věřím, že nás to opravdu povzbudí. Mělo by. Nehráli jsme v kompletní sestavě, takže jsme i pošetřili hráče. Mohla by to být výhoda.

Jak jste viděl svůj gól?

Uvolnil jsem se v šestnáctce. Klíčové bylo, že Aleš (Mertelj) prodloužil ten centr z rohu na zadní tyč. Já už to jen doklepl.

Byla to vaše druhá trefa v poháru, sedí vám tato soutěž?

Asi ano, jsme hlavně rádi, že jsme uhráli dobrý výsledek. Po psychické stránce nás to před pokračováním ligy zvedne, to je důležité.

Zvedne to i vás osobně? Pravděpodobně budete ve Zlíně hrát na stoperu opět místo Filipa Panáka…

To teprve uvidíme, od toho je tu trenér, aby určil, kdo bude hrát.

Nicméně odehrát zápas s nulou proti špičkovému týmu ligy a ještě mu dát gól, to by vaše šance na základ mohlo zvýšit, nebo ne?

Snažím se si to tak nepřipouštět. Ale samozřejmě, pro člověka je to vzpruha. Jsem tady dva a půl měsíce a vlastně pořád si zvykám. Každý podobný zápas potěší.

Co říci ke Zlínu? Sledujete ho?

Sleduji, skoro pořád je v televizi (smích). Doma je silný, ale my už musíme taky něco přivézt zvenku. Pozor si budeme muset dát na Beauguela, to je jejich ofenzivní tahoun. Snad ho ubráníme.