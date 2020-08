Potvrdil to v rozhovoru pro klubový web sportovní manažer MFK Karviná Lubomír Vlk. „Po sportovní stránce bychom si moc přáli, aby Ondra zůstal u nás. Všechno je ale otázka nabídky. Momentálně jich evidujeme hned několik,“ přiznal Vlk.

Jinými slovy: Karviná peníze potřebuje, a když někdo na stůl vyskládá potřebnou sumičku, Karviná na odchod svého mladého útočníka kývne.

Aktuálně se hovoří o velkém zájmu mistrovské Slavie, sám kouč Jindřich Trpišovský už měl s Lingrem telefonicky mluvit a vysvětlovat mu, jak by si jeho budoucnost ve Slavii představoval.

Jednadvacetiletý talent má však nabídku také z Baníku Ostrava. Trenér Luboš Kozel by jej rád měl ve svém týmu a šance hrát v základu Baníku je jistě větší než v Praze. Baník by navíc mohl nabídnout hráčskou kompenzaci.

Na scéně je však i Jablonec, kde by to měl Lingr do základu také snadnější než v Edenu a v jeho prospěch oproti Baníku by hovořilo, že hraje v evropském poháru, kde by mohl Lingr zaujmout.

Největší šance se ale přece jen dávají pražské Slavii. Ta by koneckonců mohla karvinský klub přesvědčit i tím, že Lingra koupí, ale ještě půl sezony či celou sezonu jej ponechá na hostování v mateřském klubu. Může si to totiž dovolit.

Lingr má smlouvu ve svém mateřském klubu ještě rok, je tedy jasné, že jde o ideální dobu, jak by klub mohl svého hráče zpeněžit.