Sparťané si od vstupu do závěru sezony slibovali zřejmě rozhodně víc, než ve středu večer na Letné předvedli. Soupeř ze západu Čech byl po většinu zápasu lepším týmem, což přetavil ve dvě branky a další mohl přidat. Sparťané sice stihli v závěru utkání zdramatizovat, ale to bylo málo.

Málo jak pro samotné fotbalisty, fanoušky a i třeba Tomáše Řepku. Ten rozpoutal na svém instagramovém profilu diskuzi právě na téma utkání proti Plzni „Sparta včera?!?! Co to bylo??? Za mě zklamání!!!“ napsal do popisku a interpunkčními znaménky, jak vidno, tedy rozhodně nešetřil.

A řekl si o názory svých příznivců, kteří jeho instagram sledují. Jeden z fanoušků neváhal a přišel s hodně ožehavou otázkou. „Koho bys vyrazil ze Sparty, kdybys měl tu možnost, Tome?“ zeptal se někdejšího řízného zadáka.

Bývalý reprezentant nezaváhal a, jak je jeho zvykem, rozhodně se nijak nevytáčel. „Celý vedení,“ vyřkl nekompromisní ortel.

A ani dále si nebral příliš servítky. Přiznal třeba to, že velkým zklamáním pro něj byl záložník Bořek Dočkal. „20 minut jsem si myslel, že nehraje,“ doplnil.

Když hrál, platil za důrazného nejen na hřišti, ale i v kabině. A při sledování výkonů současné Sparty šestačtyřicetiletý brumovský rodák možná i občas lituje, že u toho není. „Někdy mám nutkání jít tam zařvat sám,“ posteskl si nad tím, že ve Spartě nevidí osobu, která by ostatním ukázala, za jaký tým hrají.

Podle někdejšího reprezentanta chybí Spartě osobnosti. „Tohle je jak náhodně sestavený tým ze středních škol,“ myslí si Řepka o týmu, jenž reprezentuje klub se 36 mistrovskými tituly na kontě, ale po 25. kole mu patří až devátá příčka prvoligové tabulky.