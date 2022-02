Na klubových sociálních sítích to trenérovi dávali fanoušci pořádně "sežrat".

"Další totální Vrbův prokauč. Nezvládnout takovejhle zápas s tak slabým soupeřem, absolutně nereagovat na totálně nefunkční střed Pavelka - Sáček. Střídání jeden velkej vtip… Vrba ven a to bezesrandy," rozčiloval se fanoušek s přezdívkou Tlustej Tony.

"Gratuluju všem, co jste se dodívali až do konce, získáváte bobříka sebetrýzně! Tři hrozné zápasy na jeden dobrý na jaře, to už není náhoda," přidal se Tomáš Šťastný.

Trenér Vrba je terčem posměchu i díky pohárově-matematickým omylům. Podle mnohých jeho znalosti svědčí o amatérismu na Letné.

Na podzim si špatně spočítal, co Sparta potřebuje k postupu ze skupiny Evropské ligy, po trápení s Partizanem zase zapomněl na to, že gól venku se už navíc nepočítá. "Náš trenér neví, že už to není výhoda," nechápal Pítrs. "Sundá hráče, který umí centrovat, nasadí Krejdu, kterej je vyflusanej po jednom sprintu, trávník máme na okresní přebor," pokračoval.

Na zápase mohlo být přítomno jen tisíc diváků, což většinou fanoušky naštve, ale tentokrát na tom nacházeli i pozitiva."Chci poděkovat vládě ČR, že nám nedala povolení jit na stadion. Vidět tohle na vlastní oči…" nešetřil sarkasmem další z příznivců party z Letné.

A co na to sám trenér? "Způsob hry nechceme měnit, chceme být v útočné fázi aktivní. Nedaří se nám ale ani individuálně. Jsem z toho nešťastný, zklamaný," poznamenal. "Vstup do zápasu byl ještě jakžtakž, měli jsme dvě šance, které jsme neproměnili. Potom se zápas změnil v boj, nevytvořili jsme si už nic," uznal, že tohle nebyl zápas, na který budou chtít všichni vzpomínat.

Sportovní úsek Sparty mu věří a i když bylo na Letné v posledních letech zvykem střídat trenéry jako na běžícím pásu, zdá se, že ke změně na tomto postu jen tak nedojde. Fanoušky by ale neuchlácholila a neobměkčila případná víkendová výhra v Jablonci. Chtějí jediné - kvalitní výkon, povedené zápasy a sparťanské srdcařství dlouhodobě.