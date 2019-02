Česká fotbalová elita musí zabrat. Plzeň naposledy utrpěla v pohárové Evropě debakl s Realem Madrid, Jablonec padl v Astaně a Slavia vyválčila bod s Kodaní. Pro sešívané nejde o ztrátu, pro český fotbal ano.

Řeč je o koeficientu UEFA. Letos se bojuje o nasazení klubů do sezony 2020/21, přičemž Češi si ještě nedávno brousili zuby na patnáctou pozici žebříčku. Ta by jim zaručovala dvě místa v boji o Ligu mistrů.



„Víme, že případnou výhrou můžeme pro český fotbal něco udělat,“ uvedl před utkáním s Kodaní trenér Slavie Jindřich Trpišovský.



Nepovedlo se, a optimismus klesl. Mají ještě domácí mužstva situaci ve svých rukou?

Hrají, na co mají

„Zatím jsme díru do světa neudělali, ale ani jsme výrazně nezklamali,“ upozorňuje Vladimír Šmicer.



Jenže: Sparta, kdysi hlavní „zásobárna“ koeficientu, přispěla pouhým bodem, Olomouc získala dva. Stále jsou ve hře Jablonec, který rovněž získal dva, pět jich má na kontě jediný zástupce v Lize mistrů Plzeň a o půl bodu více nastřádala Slavia.



Šmicer k tomu říká: „V Lize mistrů je úspěchem každá remíza, jasně se ukážou finanční možnosti klubů. Slavia zase střídá dobré výkony se špatnými.“

Neskládat zbraně

A to je problém? Remízy si už Češi nemohou dovolit, chtějí-li ze sedmnácté na kýženou patnáctou příčku. Nejbližším konkurentům, tedy Švýcarům a Chorvatům, se totiž daří.A to není náhoda. „Koeficient nikdy nelže. Týmy si ho musí uhrát samy, a my to dobře rozehrané nemáme,“ zdůrazňuje expert.

Ještě ale není konec. Může se stát, že Plzeň ve skupině milionářské soutěže urve třetí místo a Slavia tu svou v Evropské lize vyhraje. Mít dva jarní zástupce by mohlo situaci obrátit.



Hodně napoví hned příští vystoupení, v nichž se Viktoria představí v Moskvě a Slavia v Bordeaux. „Vítězství by pomohla. Lehké to nebude, ale jestli to nezvládneme, nemůžeme hrát výš,“ burcuje někdejší reprezentant i opora Liverpoolu.



Vyhlídky českého fotbalu nejsou optimistické, ovšem pořád je, o co bojovat. Na kolik bodů ještě asi dosáhne?