Fotbal v Česku jde nahoru. Takový názor razí Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace (LFA). Zkušený funkcionář se před koncem podzimní sezony rozhodně nenudí. A pořádné nervy bude zažívat v příštím týdnu.

Dušan Svoboda | Foto: čtk

Na rozdíl od nejvyšší soutěže má FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA svoji podzimní část již za sebou. Jak vnímáte úroveň druhé ligy v letošní sezoně?

Druhá liga je a vždycky bude ve stínu té první, její úroveň ale šla rozhodně nahoru. Na postupových příčkách se pohybují mužstva s prvoligovými ambicemi. Zapracovali jsme baráž, od níž si slibujeme větší atraktivitu zejména ke konci soutěže, bude se hrát o tři místa a ne jen o dvě. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA je dnes třetí nejsledovanější sportovní soutěží v ČR po první fotbalové a hokejové lize. Někdy se na tu soutěž díváme trochu s despektem, aniž by si to zasloužila.

Pohled na tabulku po podzimu je v mnoha směrech nečekaný. Jaký sportovní vývoj vás překvapil nejvíc?

Určitě bych nečekal poslední místo Viktorky Žižkov. Co se týká Brna, často se stává, že tým po sestupu z nejvyšší soutěže se delší dobu přizpůsobuje na fotbal v druhé lize. V té soutěži se hraje trochu jiný fotbal a mužstva na ni po sestupu často nejsou úplně dobře připravena. Na druhou stranu až sedmé místo pro Zbrojovku je i pro mě překvapení.

Zmínil jste baráž. Jaké jste zaznamenali na novinku v herním systému reakce od druholigových klubů?

Můžeme se na to dívat dvěma pohledy. Optimista z druhé ligy to vidí jako šanci na postup až tří týmů, pesimista v tom vidí riziko, že půjde o patro výš jen jeden. Jsem si jisty, že baráž zvedne atraktivitu druhé ligy. Až v té přímé konfrontaci ale poznáme, jak velké jsou sportovní rozdíly mezi první a druhou ligou. Roli tam bude hrát i psychika hráčů. Je rozdíl hrát o záchranu, což vlastně pro každého znamená neúspěšnou sezónu, hráči jsou pod velkým tlakem, fanoušci i management rozladěni, anebo když má mužstvo z druhé ligy za sebou úspěšný ročník a do dvojutkání nastoupí v pozitivním rozpoložení a s velkou podporou vlastních fanoušků. Myslím, že to určitý výkonnostní rozdíl určitě vyrovná.

Nehrozí varianta, že byste tento model po roce opustili?

Určitě ne po roce, ale nemam problém po třech sezonách podobu hracího modelu vyhodnotit a případně upravit. Celý nový herní formát přinese jistě poznatky, které od zeleného stolu nejsou vidět a ukáže nám je až praxe v delším časovém horizontu. Může se samozřejmě stát, že jednou postoupí jen jeden klub, jindy hned tři. V průměru ale očekávám, že bude prostupnost mezi oběma soutěžemi: dva nahoru, dva dolů. Teprve kdyby to tak v dlouhodobém pohledu nebylo, tak bychom se na LFA pokusili něco změnit. Našim cílem rozhodně není nějakým způsobem první ligu uzavřít nebo omezit prostupnost mezi první a druhou ligou.

Může v baráži pomoci videorozhodčí?

V dohledné době ne, a to čistě z praktických důvodů. Pro nasazení systému VAR je třeba mít odzkoušený a schválený stadion, což je ve chvíli, kdy se účastníka baráže můžeme dozvědět až na samém konci základní části, nereálné. A aby byl VAR pouze na jednom barážovém utkání, to by nebylo vhodné. V projektu videa si nyní klademe cíle u první ligy. Tam budeme rádi, když v horizontu let postupně rozšíříme projekt videorozhodčího na všechna utkání.

Veřejnost přitom projekt vítá a většina fanoušků video vnímá pozitivně. Na čem to v tuhle chvíli stojí?

Máme limity ve dvou věcech. V první řadě jsme závislí na počtu plnohodnotně vysílaných utkání na patřičný počet kamer. Druhým faktorem jsou finance. Ligová fotbalová asociace se svými partnery potažmo ligové kluby nesou náklady několik desítek tisíc korun na každé utkání s VAR. K tomu je nutné připočíst náklady na řízení projektu, školení rozhodčích, techniku a podobně.

Video zvýšilo důvěryhodnost soutěže a její atraktivitu. Jak celý projekt vnímáte po téměř skončené půlce sezony?

Důležité je, co jsme garantovali na samém začátku. Video objektivně zabránilo zjevným pochybením rozhodčích. Góly z metrových ofsajdů nepadají. Spíše je problém v tom, že najednou chceme, aby video řešilo všechny sporné situace. To ale není role videorozhodčího, jeho cílem je eliminovat fatální a zjevné chyby. My přitom začínáme řešit centimetrové ofsajdy a neuvědomujeme si, že fotbal není tenis, kde stačí, když míček spadne milimetr za čáru.

Pomohlo video LFA v Evropě k zařazení mezi vyspělé asociace, které také odstartovaly podobný projekt?

Jestli něco české lize významně pomohlo, tak právě to, že jsme se do VAR zapojili takhle brzy. Stále jsme bráni jako jedna z prvních zemí, které se do videa pustily. Má to zvuk. Na druhou stranu bych to nepřeceňoval, rozhodující je náš koeficient, počet diváků na stadionech a hodnota televizních prav, to určuje naši pozici.

Kromě toho LFA nedávno vstoupila do organizace European Leagues, potvrzuje to vzestup kvality české ligy?

S kvalitou a úrovní ligy bych to přímo nespojoval, ale je to duležité, najednou sedíme se zástupci Bundesligy nebo La Ligy u stolu a jsme pro ně partnery, nejen někým, kdo čeká v předsálí. Ale největším dokladem kvality a úrovně ligy je mít zástupce v základní skupině Ligy mistrů. Kvalita ligy se prokazuje na evropské půdě výsledky našich klubů. Tam si získáváte respekt.

Zdá se ale, že přímý postup do Ligy mistrů nám pro příští roky uniká. Jak se díváte na aktuální vývoj v rankingu UEFA?

Ukazatelem kvality národní soutěže je vždy pořadí v tom rankingu. Dlouhodobě patříme mezi země, které oscilují v první polovině druhé desítky. Často po mírném propadu přichází snadnější možnost nahrát zase body zpět proti papírově lehčím soupeřům. Pokud bychom neudrželi alespoň patnácté místo, tak by to ale byla nepříjemnost a velký problém. Stále však doufám, že možnost účasti dvou našich zástupců na jaře tu je, a věřím, že si to patnácté místo na hřišti ještě uhrajeme.

V minulém týdnu představila UEFA novinku s Evropskou ligou 2. Jaký to bude mít vliv na český klubový fotbal?

Zatím je brzy hodnotit přímý efekt. Třetí soutěž ale otevře evropský fotbal širšímu spektru klubů, zvedne se tím počet mužstev a poháry se zatraktivní díky prostupnosti mezi všemi třemi úrovněmi.

Účast i v třetí evropské soutěži bude tedy pro české kluby lákadlem?

Rozhodně. Konfrontace s evropským fotbalem je pro naše kluby obrovská příležitost. Není to jen o těch sportovních výsledcích na hřišti, ale i o prezentaci klubu na evropské scéně. Když získáte punc klubu, který hraje evropské poháry, má to svoji cenu.

V některých regionech na zápasy Evropské ligy přišlo méně diváků, než se všeobecně očekávalo. Loni Zlín, letos Jablonec nedokázaly své stadiony při své premiérové účasti ve skupinové fázi zaplnit. Může tomu LFA nějak pomoci?

Ligová fotbalová asociace komunikuje s kluby, pořádáme pro ně různé vzdělávací workshopy, primárně ovšem se zaměřením na naši ligu. Kluby si to musejí odpracovat ve svých regionech. Jde o dlouhodobý proces, který musí začít dřív než čtrnáct dní před zápasem. Vybudování loajální fanouškovské základny trvá mnoho let, jednorázovou akcí nic nezměníte. Je to vlastně nikdy nekončící proces.

Pomozme si příkladem: v Praze se moc nechodí na Duklu. Co je špatně?

Juliska není přímo fotbalový stadion, spíše atletický. Dukla si s sebou navíc pořád nese nálepku armádního celku z minulosti. Lidi na ni pořádně nechodili ani v dobách největší slávy, přitom jde o jediný celek, který měl v kádru aktivního majitele Zlatého míče, což nevím, jestli někdo někdy překoná.

Stadion ale určitě není jedinou překážkou.

To určitě ne. Je třeba vzít v potaz také fakt, že v první lize má Praha čtyři celky, což je unikát a do jisté míry je to problém pro všechny. Nikde v Evropě s výjimkou Londýna něco takového neuvidíte. V Římě máte dva, v Madridu tři, Mnichov, Berlín i Paříž mají po jednom…

U většiny klubů v Česku nicméně návštěvnost roste. Je to tak?

Určitě, o fotbal je větší zájem. Souvisí to i s tím, že životní úroveň roste, lidé utrácejí vice peněz za volnočasové aktivity a fotbal je obecně rostoucí segment.

Ještě něco přispívá k naplňování stadionů?

Zvýšila se obecně prezentace ligy. Na jednu stranu někdo může namítnout, že odchodem na placenou platformu utrpěla sledovanost, ale díky internetovým sestřihům a sociálním sítím je naopak prezentace ligy násobně větší, než byla třeba před pěti lety. S tím jde ruku v ruce infrastruktura. Když se podíváte na návštěvnost Plzně, musíte uznat, že na starém stadionu by takovou neměla. Dalším příkladem je Baník, který hraje ve Vítkovicích. Pro jeho fanoušky to není ideální, ale přesto chodí. Pomáhá nám také to, že hrají nahoře kluby s velkou fanouškovskou základnou.