/Rozhovor/ Po dlouhé době hrál útočník Jakub Yunis v základní sestavě Sigmy a v derby na hřišti Baníku Ostrava mohl trefit vítězství.

Se šancí po centru Václava Pilaře však naložil prachmizerně. A branku z dobré pozice minul o pořádný kus.

„Moc mě to mrzí, takové šance musím dávat,“ sypal si pak popel na hlavu.



V 70. minutě jste měl v rukou, nebo přesněji řečeno na hlavě vítězný gól. Jak jste tu situaci viděl?

Pilka to z levé strany centroval. Odskočil jsem si od Stronatiho a snažil se to hlavou dobře trefit. Ale vůbec se mi to nepodařilo. Špatně jsem se natočil. Vývoj zápasu mohl být úplně jiný.



Kde byl problém? Neztratil se vám ten míč třeba na chvíli?

Nene, byla to vyloženě moje chyba. Špatně jsem nastavil hlavu. Tohle musím proměnit, takové šance.

Jinak se vám vcelku dařilo. To, že jste nepřidal třešničku v podobě branky asi hodně mrzí, že?

Mrzí mě to hodně. O poločase jsme si říkali, že ten zápas může změnit jediný gól. Mohlo se to potvrdit. Je to škoda, ale nedá se nic dělat. Bod je asi dobrý a spravedlivý. I Ostrava měla svoje šance. Trefila břevno. Musíme to brát.

Jak dlouhou dopředu jste věděl, že nastoupíte v základu?

Definitivní rozhodnutí padlo na tréninku den předem. Hrálo se mi celkem dobře. Dařilo se mi uhrávat balony, dostával jsem se do šancí… Jen škoda té šance.



S ostravskými stopery jste tam měl několik celkem ostrých výměn názorů.

To patří k fotbalu. Procházka i Stronati jsou bojovní obránci a vyžívají se v těch soubojích stejně jako já. Takoví stopeři mi vyhovují, když hrají podobný styl fotbalu.

Moje budoucnost v Olomouci? Uvidí se po svátcích

Jak to bude s vámi v Olomouci dál? Zřejmě nenastupujete tolik, jak by bylo potřeba. Budete hledat jiné uplatnění?

Něco v hlavě mám, ale sedneme si na to asi až po svátcích na začátku přípravy. Třetího ledna normálně začínám s Olomoucí.



Jak jste spokojený s celým půlrokem?

Odehrál jsem toho málo. Pro mě jako mladého hráče je na prvním místě zápasové vytížení. Uvidíme, jak to bude od zimy. Musíme to s vedením a s panem Nehodou probrat a uvidíme.