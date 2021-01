Leonard Kweuke

Tank z Kamerunu býval postrachem soupeřů Sparty. Rychlý, nesmlouvavý, efektivní, jenže také „splašený“. Až jednou, na jaře roku 2013, to Leonard Kweuke opravdu přehnal. Při snaze získat na polovině hřiště balon zajel do Radka Dosoudila. Tak tvrdě, že to odnesla holenní kost. Boleslavský obránce musel se zlomeninou hned na sál. Letenští se omlouvali, útočník pak spěchal s lítostí do nemocnice.

Jenže disciplinární komise byla nesmlouvavá. Stopka na dvanáct zápasů. Rekordní trest, větší, než kdysi dostal bouřlivák Tomáš Řepka. „Surová hra,“ vysvětloval šéf disciplinární komise Roman Brnčal. Otrávený forvard v létě odešel do Turecka (a pro zajímavost: trest se převedl, „dokroutil“ ho tam). Dnes už Kweuke fotbal nehraje, kariéru ukončil ve třiceti letech.

2 000 000 korun pro klub

Slavia Praha

V roce 2006 se fotbalistům Slavie nelíbil průběh zápasu s Libercem (1:3). Karel Jarolím na popud šéfů z tribuny stáhl hráče do kabiny. Neuvěřitelný moment v nejvyšší soutěži. Byť se utkání po delší prodlevě dohrálo, nechybělo moc a diváci na Strahově inzultovali sudího Jaroslava Járu. Za bezprecedentní chování byl klub potrestán obří pokutou ve výši dvou milionů korun (pykali i další aktéři – trenér, kapitán i pořadatel).

„Chtěli jsme upozornit na situaci v českém fotbale. Trest není adekvátní,“ zlobil se generální sekretář Petr Doležal. Případ se vlekl bezmála čtyři roky. Sešívaní zkusili i žalobu, avšak v roce 2010 jejich snažení definitivně skončilo. Nejvyšší soud rozhodl, že „trest se nejeví být nepřiměřený“.

Nejkřiklavější příběhy z fotbalových soudů

Je český rozhodčí terorista?

Veverská Bítýška

Rasismus, ostuda… Xenofobie jako vyšitá. Fotbal na Brněnsku zažil v této sezoně pořádné pozdvižení, které způsobil Luboš Lajcman. Nejde o fotbalistu, nýbrž o funkcionáře. Bez jakýchkoliv zábran během zápasu jeho Veverské Bítýšky proti Kobeřicím (A skupina I. B třídy) útočil na rozhodčího. Z úst se mu linula lavina urážek, a to včetně vulgarit nejhrubšího zrna.

„V týhle zemi nemáš co dělat, ty teroristo“ nebo „Jsme si mysleli, že se normálně odpálíš. Holky utíkaly ze stadionu. Takoví jako ty by tady neměli vůbec být v týhle republice.“ Nutno dodat, že tím arbitrem s píšťalkou byl Varol Ikizgül – 22letý Čech narozený v Česku, jenž má předky v Turecku. Všichni čekali tvrdý flastr, ale disciplinární komise byla k podnikateli, asistentovi trenéra a administrátorovi klubu shovívavá: zákaz pobytu na lavičce na dvanáct soutěžních utkání nepodmíněně a pokuta patnáct tisíc korun. „Málo. Nepřiměřeně mírný trest,“ vzkázal dokonce Jan Pauly, generální sekretář FAČR. Případ poslal k odvolací a revizní komisi, která zvedla finanční postih na padesát tisíc.

Handrkování kvůli dětem

Brandýs nad Labem

Řekli byste, že v době koronaviru budou fotbaloví úředníci shovívaví? Kdepak. Na podzim šokoval Brandýs nad Labem dopis, v němž je zdejšímu fotbalovému klubu vyměřena pokuta od sportovně-technické komise. A zdaleka nejde o drobné – středočeský celek má poslat na Strahov 250 tisíc korun! Důvod: brandýské áčko působí v divizi, ale nevychovává mládež, což odporuje regulím. Možná si řeknete, že pravidla platí pro všechny… Jenže v tom je ten háček – mládež tady je, akorát byla spojena se sousedním celkem ze Staré Boleslavi.

„Náš mládežnický oddíl eviduje dvě stovky dětí, které v našem areálu skutečně fyzicky sportují. Že jde o právně jiný subjekt, je historická věc, se kterou nám v minulosti dokonce pomáhal sám FAČR,“ rozčilil se šéf klubu Jiří Weigl. V Polabí to hodlají hnát výš – v listopadu neuspěli u odvolací komise Fotbalové asociace ČR, prý se tak budou bránit u civilního soudu nebo přímo u Evropské fotbalové unie (UEFA). „Je to likvidační pokuta. V době, kdy je sport skoro mrtvý, vynesou takto necitlivé a nesmyslné rozhodnutí,“uzavřel Weigl.

Podvodníci zmizeli. Hurá!

Vlčková

Zprvu si lidé kolem fotbalu na Zlínsku řekli: „Omyl, to se stane.“ Jenže když se situace opakovala podruhé, potřetí, počtvrté, popáté… Rázem už každý věděl, že ve Vlčkové se podvádí schválně. Princip byl stejný: trenér bez skrupulí nasadil cizího fotbalistu, který nemá v klubu registraci. Soupeři si už dávali pozor, přibývalo kontumací, pokuty se hromadily. Až v roce 2017 došla funkcionářům trpělivost a disciplinární komise na návrh sportovně-technické komise vyloučila tamní Sokol z nejnižší možné soutěže – IV. třídy. Ačkoliv šlo o trest dočasný (jen na jednu sezonu), klub zanikl. Nikomu se za podvody nechtělo platit 20 tisíc korun. Dodnes tak má Vlčková u asociace dluh…

„Výše trestu byla spravedlivá a odpovídala úrovni provinění. Ani nyní by komise nerozhodly jinak! Vlčková podváděla několik let, ostatní kluby si stěžovaly a již s ní ani nechtěly hrát. Před další sezonou jsme s vedením potrestaného klubu hledali řešení na možné obnovení sportovní činnosti, ale postupem času již nebylo s kým jednat,“ upřesnil šéf okresního i krajského fotbalu Pavel Brímus.

Zlomená noha legendy

Hluboká nad Vltavou

Houkající sanitka, vyděšení fanoušci a rozčilení fotbalisté. V květnu roku 2019 se na jihu Čech děly věci: David Lafata, někdejší hvězda Sparty, byl v krajském přeboru sestřelen. Stalo se tak v derby jeho Olešníku na půdě Hluboké nad Vltavou, kdy po tvrdém zákroku Karla Jonáše skončil exreprezentant na zemi se zlomeninou lýtkové kosti. „Surový faul,“ zlobil se Lafata. Sudí měl jiný názor: faul ano, ale ne na červenou, dokonce ani ne na žlutou kartu.

Případ však měl dohru u disciplinární komise. Vzhledem k publicitě i zprávám z nemocnice byli fotbaloví soudci nemilosrdní: Jonáš dostal stopku na dvanáct měsíců! „To je moc,“ zlobil se Karel Vácha, šéf Hluboké a kdysi tahoun Budějovic a Slavie. Jaká je situace teď? Oba zase hrají fotbal… „Mně to pořád leží v žaludku, dodnes jsem z toho znechucený,“ ulevil si Jonáš, který vždy tvrdil, že nešlo o zákeřný a úmyslný zákrok. V nejbližší době se ale určitě na hřišti nepotkají. A ne kvůli koronaviru – zatímco Olešník dál hraje „kraj“, Hluboká spadla do I.A třídy.

Hlavička a konec kariéry

Chuderov

Rozhodčí často nemají na růžích ustláno. Když se ale k nadávkám přidá ze strany fotbalistů i fyzické napadení, už musí přijít exemplární trest. Jeden takový dostal Petr Čítek, fotbalista rezervy Chuderova, jenž na začátku sezony 2020/2021 ztratil nervy. Po vyloučení napadl hlavního sudího, a to jak fyzicky tím, že mu dal hlavičku, tak slovně. Následovala rekordní pokuta 15 tisíc korun plus distanc na dva roky.

Odůvodnění ústecké disciplinární komise bylo prosté: „Tělesné napadení. Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám.“ Sám Čítek nepopírá, že na rozhodčího vystartoval, ale zlobil se, že pískl vymyšlenou penaltu. „Dal mi červenou kartu za to, že jsem do něj prý strčil, a tak jsem mu ukázal, co znamená strčení,“ podotkl. Hříšníka rozzlobil fakt, že celou věc vyřešil svaz, aniž by si ho pozval k vysvětlení. „Dělám to ve volném čase, zadarmo. Pokud si někdo myslí, že dám patnáct tisíc na fotbal, tak asi sedí v hodně vysokém křesle,“ vzkázal. Mimochodem, v 46 letech prý z fotbalu radši odejde a ukončí kariéru.

Kam jdou peníze od hříšníků?



Pokud byl potrestán klub, pokutu musí uhradit ze svých prostředků. Ovšem v případě finančního postihu u fotbalisty už nastupují místní zvyklosti. Sto korun za žluté karty není moc, přesto leckde funguje individuální přístup, a jsou to zase kluby, které hradí pokuty za prohřešky svých členů. Najdou se i případy, kdy se na chudáka provinilce složí celá kabina. A jestliže vás zajímá, kam tyhle peníze za vyloučení, opakované žluté karty a další pochybení putují, tak do pokladny krajských/okresních svazů. Potom je na funkcionářích, co s nimi udělají. Obvykle, ale ne vždycky a všude, jdou na podporu mládežnického fotbalu.