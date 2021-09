Udělal jste dobře?

Nelituji toho. Jestli jsem udělal dobře, záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Já nejsem ten, kdo se přehnaně dívá zpátky.

Myslím osobně. Taková funkce změní život.

To je samozřejmé. Podstatná je obrovská zodpovědnost, obrovský objem práce a ztráta soukromí. Tyto tři parametry to vystihují. Na druhou stranu jsem věděl, do čeho jdu, tu ambici jsem měl, a proto mě to nepřekvapilo.

Změnil se fotbal za rok od zadržení Romana Berbra?Fotbal je jako zaoceánský tanker. Otáčí se strašně pomalu, není to jako když se otočíte na ulici s motorkou. Ale odehrála se řada procesů, která pomohla.

Které máte na mysli?

V listopadu to odstartovala Fevoluce, volby na krajích a v okresech byly v drtivé většině demokratické a přinesly změny. Volby přinesly nové vedení asociace, poté přišly strukturální i personální změny, které budou pokračovat.

Spolek Fevoluce, který vás nakonec podpořil, se zdá být radikálnější než vy. Nechtějí po vás rychlejší změny, především personální?

Chápu netrpělivost i některých mých voličů, představovali si, že hned týden po volbách dojde k nějakým dramatickým změnám. Ale to souvisí právě s tím tankerem, navíc v tom sehrálo roli i mistrovství Evropy. Všechno má svůj čas a myslím, že se hýbeme správným směrem.

Vy sám byste nechtěl vyšší tempo?

Chtěl, ale z řady objektivních důvodů to nejde.

Ve volbách proti vám šla například Sparta, která podporovala Karla Poborského. Jste v kontaktu se svými soupeři?

Komunikujeme korektně, zatím nevidím nikoho, kdo by tady pokračoval v nějaké otevřené polarizaci. Konfrontace se odehrála před volbami. Snažím se dodržet to, co jsem avizoval, že budu předseda všech.

Setkal jste se s majitelem pražské Sparty Danielem Křetínským?

Jednám s generálním ředitelem Františkem Čuprem a s Dušanem Svobodou, oběma místopředsedy představenstva.

Karel Poborský je šéfem regionálních akademií. Zůstane?

Mluvil jsem s ním po volbách, řekl jsem mu, aby zatím dál pracoval. Nyní se potkáme, normálně se pozdravíme. My teď máme na starosti důležitější věci, té pyramidě se věnujeme odshora. Otázka je předčasná, Karlovu pozici budeme řešit později.

Zato skončil Jan Pauly, generální sekretář, který odešel se zlatým padákem. Překvapila vás jeho výše?

Nechci komentovat jednotlivosti jako odstupné. Podstatné je, že jsme spolu během Eura komunikovali profesionálně. Teď máme nového generálního sekretáře Michala Valtra, na kterého hodně spoléhám. Má zkušenosti s asociací i evropskou federací.

Padají na vás nějací kostlivci? Je tu například kauza označovaná jako dezinfekce.

A samozřejmě samotná kauza Berbr. Probíhá vyšetřování, asociace se konečně stala poškozenou osobou, takže máme přístup k některým záležitostem.

Jak je možné, že v tomto postavení nebyla už dřív?

To je otázka na naše předchůdce.

Řešíte závazek za pozemky na Strahově. Jde o 170 milionů, které požaduje Česká unie sportu a atletický svaz.

Věnujeme se tomu od června. Převzali jsme záležitost, která se táhne roky, měli ji vyřešit už naši předchůdci. Přiznávám, že jsme pod tlakem. Je to věc, která je pro nás nejurgentnější. Ale nechci spekulovat o nabídkách, sdělovat své dojmy nebo pocity. To by nebylo profesionální.

V jaké finanční kondici je nyní asociace?

Věnujeme se konsolidaci, ustavili jsme ekonomickou komisi, která byla před lety zrušena. To byl jeden z mých cílů. Peněz může být vždycky víc. (usmívá se)

Je pro vás finančně nezbytný postup na MS do Kataru?

Není to otázka života a smrti, ale má to několik rovin. Finanční přínos je samozřejmě důležitý, ale fotbal na reprezentační úrovni děláte pro to, abyste se dostal na závěrečné turnaje. A my jsme byli na mistrovství světa naposledy v roce 2006, kdy trénoval Karel Brückner a já jsem byl generální sekretář. Proto vím, že hrát na světovém šampionátu je něco mimořádného.

Jak to bylo s prémiemi? Skončil kvůli nim kapitán?



Končím, oznámil po mistrovství Evropy Vladimír Darida, kapitán fotbalové reprezentace, jeden z tahounů českého mančaftu.V tu chvíli se objevily zvěsti, že kariéru v národním výběru zabalil kvůli neshodám ohledně prémií za postup do čtvrtfinále Eura. „Jsem rád, že to sám Vláďa poměrně vehementně dementoval,“ tvrdí Petr Fousek, předseda fotbalové asociace.

Vladimír DaridaZdroj: Deník/ ArchivAno, záložník Herthy Berlín se takto vyjádřil, přesto byly finance pro úspěšné mužstvo velkým tématem. Logicky. Zvyklosti jsou už léta neměnné. Svaz po šampionátu získá odměnu, od níž odečte náklady. Z čistého výdělku jde do týmu podle dohody polovina.

„Zatím není Euro ještě přesně vyúčtované, chybí nám několik detailů,“ říká Fousek. „Až bude vše kompletní, čísla zveřejníme,“ slíbí.

Při posledním turnaji však došlo k malé změně. Hráči se poptávali, zda nemohou být finance do kabiny vyšší. Ke klíčové schůzce došlo před čtvrtfinále s Dánskem v Baku. Na ní byla dohodnuta mimořádná prémie 10 milionů v případě postupu do semifinále.

Nepovedlo se, přesto… „Rozhodli jsme se mimořádnou prémii za dobrou reprezentaci ponechat,“ prozradí předseda.

Podle prvotních odhadů by si mužstvo mohlo za kvalifikaci i samotný turnaj vydělat 170 milionů korun. Ty vždy rozděloval hlavní trenér, v tomto případě Jaroslav Šilhavý.