Po vlně odchodů (Hrubý, Fillo, Holzer, Šašinka) fanoušci Baníku netrpělivě vyhlíží naopak novice v kádru kouče Ondřeje Smetany. V závěru pracovního týdne se možná dočkají. „Příchody plánujeme, ale není to jednoduché. Další mužstva hodně licitují. O spoustě hráčů jednáme, a i když ne všechno vyjde, jsme na trhu aktivní. K dnešnímu dni mohu říct, že jednáme o útočníkovi, který by se tu v brzké době měl objevit. Záležet bude, zda projde zdravotními testy. Pokud ano, okamžitě jeho jméno oznámíme," prozradil Deníku Grussmann.

Podle informací Deníku se Baník zajímal i o dva ještě nedávné reprezentanty – Tomáše Necida z pražských Bohemians a Zdeňka Ondráška, který po návratu ze Severní Ameriky hrál v Plzni. „Ani jeden z těchto hráčů dotyčný útočník není, nicméně i oni byli nebo jsou na seznamu," potvrdil Alois Grussmann.

Už dříve Deník informoval o možnosti návratu odchovance Davida Lischky ze Sparty, médii proběhla jména dalších eventuálních posil jako záložníka Tomáše Ladry nebo forvarda Davida Puškáče. „Víc neprozradím, je to citlivé téma," zůstal tajemný šestapadesátiletý funkcionář.

Ve spojitosti s Baníkem se mluvilo už rok také o brněnském Antonínu Růskovi. Ten ale zamířil v minulých dnech do Olomouce. „Náš zájem byl dlouhodobý, Tonda to věděl, věděli to i manažeři. Nakonec se rozhodl takto, nabídku z Baníku měl. Proč zvolil Olomouc, je otázka na hráče. Pro mě je to uzavřená věc," řekl Grussmann.

STRONATI? JASNO MUSÍ BÝT DO PŮLNOCI

Ke svému vyvrcholení, zdá se, dojde v případě klíčového obránce Baníku Patrizia Stronatiho. Šestadvacetiletý reprezentant by rád zamířil do maďarského Puskase, což se řešilo už v zimě. „Situace se pořád vyvíjí, nicméně v nejbližší době se musíme rozhodnout, jestli ho uvolníme, nebo ne. Jednání probíhají, jsme v kontaktu s hráčem, jeho manažerem i druhým klubem,“ řekl Alois Grussmann, protože maďarský Puskas ho chce zapsat na soupisku a její uzávěrka je o půlnoci.

Sportovní šéf Baníku přiznal, že se v něm bije zájem hráče a klubu. „Patriziovi rozumím. Sám jsem hrál a byl v zahraničí, takže mu to přeji. Druhou věcí je, že možná odejde snad nejlepší stoper v lize, člen širšího kádru reprezentace, který mohl jet i na EURO, takže by nám po sportovní stránce určitě scházel. On sám má zájem jít, ta šance už třeba nemusí přijít," chápe Grussmann.

Řada fanoušků se diví, že Stronati nemá v úmyslu a ambici odejít spíše na Západ. „Kdyby přišla nabídka z Anglie, nebo Itálie, tak by to bylo jednoduché," podotkl Grussmann.

„Těžko se mi o tom mluví, ale dnes i v klubech ze zemí bývalých socialistických republik, nebo právě Maďarska, mají neskutečné podmínky. Mohou si takové hráče dovolit koupit, mají skvělá sportovní centra i majitele, kteří za nimi stojí. V případě Puskase hraje roli i to, že budou hrát evropské poháry, díky čemuž se může dostat ještě dál, takže se to situace Patrizia umím vžít. Navíc ho zná trenér," pokračuje sportovní šéf Baníku.

„Každopádně musím dodat, že Patrizio si je vědom svých kvalit, umí se ohodnotit, a přesto má zájem odejít právě do tohoto klubu. Ve finále je to jeho volba," uzavírá Alois Grussmann.