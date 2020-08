„Potřebuji tvrdě makat, Opava mi v tomto sedí. Trénuje se tady více než v Polsku,“ řekla nová posila SFC Opava.

Jak jste se objevil v Opavě? Na seznamu posil jste původně nebyl…

V sezoně, kdy jsem hrál za Odru Wodzdislav, mě kontaktoval Januš Kontus, který má ve Wodzislavi fotbalovou školu, absolvoval jsem s ním několik individuálních tréninků. Viděl ve mně potenciál, domluvil mi přes pana Grussmanna zkoušku v Opavě. Zaujal jsem, byla mi nabídnuta smlouva a budu hrát za Slezský FC.

Opavskému angažmá jste obětoval i dovolenou, neboť jste trénoval s béčkem, je to tak?

Je to tak, ale bylo to velmi správné rozhodnutí. Díky tomu se mohu ve své kariéře posunout dál. Navíc v Opavě jsou těžší tréninky než v Polsku. To mi naprosto vyhovuje, protože jen tvrdou prací se může člověk posunout dál.

Podívejte se na fotogalerii z přípravy SFC Opava

Můžete trochu přiblížit v kostce vaši dosavadní kariéru?

Začínal jsme v Gwazda Ruda Slaska, kde jsem hrál do třinácti roků. Pak jsem odešel do Gorniku Zabrze, kde jsme s dorostem vícemistry Polska. Sezona mi vyšla, byl jsem posunut do prvního týmu. Trénoval jsem s áčkem, ale v Ekstraklase jsem šanci nedostal, ale do některých utkání jsem byl nominován jako náhradník. Kvůli většímu hernímu vytížení jsem odešel do Zaglebie Sosnowiec, následovaly štace v Stal Rzeszow, Gwarek T.G.. Poslední sezonu jsem strávil v Odře Wodzdislav, která se chce vrátit zpátky na výsluní. Měla velmi dobré podmínky.

Co si slibujete od angažmá v první České lize?

Chci tady dokázat, že se v Polsku spletli, že mám na to hrát velký fotbal. Za šanci, kterou jsem dostal v Opavě, jsem vděčný. Budu se rvát, bojovat a ukážu, že v České lize může hrát i kluk z Polska.

Na kterém postu se nejlépe cítíte?

Nejvíce mi sedí podhrot nebo střed zálohy.

Měl jste nějaké informace o Opavě, než jste do klubu přišel?

Viděl jsem pár zápasů Opavy, protože na našem kanále je česká liga. Další informace jsem sbíral na internetu.

Co říkají doma na to, že jste šel hrát fotbal do Česka?

Fandí mi a přejí mi to. Ví, že jedině tak se mohu posunout. Navíc Opava není na konci světa, mám to domů hodinu autem.