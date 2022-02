Devatenáctiletý stoper nebo defenzivní záložník Jakub Mikulenka je odchovancem celku Vlčovice – Mniší. Prošel si Frýdkem-Místkem, Vratimovem, Teplicemi a Karvinou. Za sebou má taky zkoušku ve skotském klubu St. Mirren FC. „Kubu si pamatuji ještě z působení v Teplicích, kde hrával za devatenáctku. Poslední rok byl ale zraněný. S námi momentálně trénuje. Zda bude v Opavě působit ale ještě jasné není. Každopádně je to zajímavý hráč,“ řekl sportovní manažer SFC Opava a zároveň trenér divizní rezervy Jaroslav Kolínek.

Opavské béčko má za sebou odehrány dva duely. „Měli jsme trochu problémy s covidem a zraněními, proto jsme museli rušit zápasy. Do jednoho jsme šli spojeni s devatenáctkou. Proti Šumperku to ale špatné nebylo,“ vracel se k zápasům Kolínek. „Zápas v Krnově ovlivnil silný vítr. Když jsme hráli proti němu, šlo nám to paradoxně lépe,“ přiznal kouč. „První poločas z naší strany kombinačně lepší, ale vzhledem k tomu, kolik jsme si vytvořili brankových příležitostí, je pouze jedna branka v síti domácích velice málo. Ve druhém poločase jsme pak v některých fázích hry byli hodně nepřesní. I přesto se nám ale podařilo vstřelit dvě branky a utkání rozhodnout v náš prospěch. Krnov ukázal kvalitu. Právem mu patří první místo,“ podotkl Kolínek. V sobotu čeká Opavské přípravný duel s béčkem celku Zaglebie Sosnowiec.

FK Krnov - SFC Opava B 1:3 (1:1)

Branky: Miškev - Veselý, Mikulenka, Celta.

Krnov: Řeháček (60. Tabach) - Havlíček, Tümmler, Macík, Sabo (46. Burián) – Hrubý,(60. Tomášek), Bartoníček (46. Kolbasa), Teichmann (46. Holec), Váňa (60. Hvižd) - Miškev (60. Holčák), Michálek. Trenér: Gustav Santarius.

Opava B: Rolný (46. Kubný) – Vrána, Kutty, Blažej (46. Murín), Celta – Putyera (70. Mičola), Mikulenka, Latoň, Žídek, Kirschner – Veselý. Trenér: Jaroslav Kolínek.