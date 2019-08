Dolnobenešovští fotbalisté sice v pohárovém zápase MOL cupu nabrali doma s Prostějovem tří brankové manko, ovšem nakonec zápas pořádně zdramatizovali. Hanáci si po boji odvezli vítězství 2:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Soupeř byl v prvním poločase lepším týmem, přehrával nás a zaslouženě šel do vedení. Po přestávce jsme si dali vlastní gól, ale pak to z nás spadlo. Vstřelili jsme branku ze standardky, dali druhý gól. V závěru jsme sahali po vyrovnání. Radost nám pokazil hráč Prostějova, který vykopl míč z brankové čáry. Bylo to drama až dokonce,“ řekl domácí trenér Dominik Kroupa.