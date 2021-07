Remízou 2:2 skončilo přípravné utkání dolnobenešovských fotbalistů v Hranicích na Moravě. Za výběr trenéra Marcela Meleckého se mezi střelce zapsali Rubý a Gebauer.

Dolní Benešov remizoval v Hranicích | Foto: Deník/Petr Widenka

„Po celý zápas jsme tahali za kratší konec provazu,“ začal utkání rozebírat Marcel Melecký. „Hranice nás předčily v rychlosti a dynamice. Dobře napadaly a my jsme s tím měli problém. Samotný pohyb bez míče byl z naší strany špatný. Problémy nám také dělaly soupeřovy brejky,“ přiznal kouč. „Bylo to ale i dáno tím, že jsme měli v týdnu kondiční blok,“ dodal vzápětí trenér, který by rád přivedl z Hlučína útočníka Jakuba Ptáčka. „O Kubu máme zájem. Ale momentálně se o něj z také Frýdek-Místek,“ doplnil vzápětí.