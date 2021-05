„Dle mého soutěže na podzim násilně začaly. Stávající vývoj se dal předpokládat. Vítám rozhodnutí, že už máme jasno o osudu rozehraného ročníku,“ řekl Deníku René Černohorský. „Fotbalisté a vlastně všichni amatérští sportovci z dění vypadli. Nikdo v současné době neví, jak na tom jsou fyzicky. Nevíme, v jaké kondici jsou kluby. Zda vůbec budou mít s kým hrát, protože někteří kluci třeba s fotbalem skončí úplně. Nevíme, jak na tom budou třeba béčka v okresních soutěžích. Zda budou schopna počtově vůbec hrát,“ přemýšlí nahlas místopředseda OFS Opava.

Sám už má v hlavě plán, jak fotbalový život probudit. „Máme na to dva, tři měsíce, abychom fotbalový život probudili. Cestu vidím v turnajích, a to jak pro dospělé, tak mládež. Loni jsme s tím začali a mělo to úspěch. Budu rád, kdyby bylo turnajů v okrese více, prostě od Hlučínska po Vítkovsko, a to pro všechny věkové kategorie.“ podotkl. Sám byl loni spolupořadatelem Cisarak cupu a letos s tímto podnikem, který byl určen i pro mládež počítá znovu. „Turnajů bude na okrese více. A to je základ k oživení fotbalu. Jako místopředseda OFS Opava jsem deklaroval, že okres se bude na těchto akcích podílet tím, že bude třeba platit rozhodčí,“ zakončil René Černohorský.