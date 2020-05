„Musím říci, že prvních šedesát minut bylo dobrých, ve hře jsme neměli špatné momenty,“ řekl trenér Bílovce Peter Šloff. „Poté jsme odešli fyzicky, někteří hráči by si měli sáhnout do svědomí, zda během individuální přípravy tomu dávali všechno. Opava nás v posledních třiceti minutách jasně přehrávala,“ zvedl prst trenér.

Zápas pro zranění nedohrála největší hvězda hostů, záložník Václav Mozol. „Nemělo jít o nic vážného. Vašek šel dolů, ale do dalšího zápasu by měl naskočit,“ podotkl Peter Šloff. Příští středu hraje jeho tým v Orlové, v pátek by měl doma hostit Polanku. „Chceme se dostat do zápasového rytmu, potřebujeme co nejvíce hrát,“ řekl ještě trenér.

„Bílovec na mě udělal dojem. Má silný tým. Dle mého názoru patří do divize, jak hráčským kádrem, tak zázemím, navíc i kilometrově jsou do nás kousek,“ poznamenal kouč opavského béčka Lukáš Černín. „K zápasu bych ještě řekl, že soupeř vyhrál zaslouženě. My stavíme nový tým, který bude postaven na mladých hráčích. Pro některé šlo vůbec o první kontakt s mužským fotbalem,“ doplnil šéf opavské lavičky.

SFC Opava B – Bílovec 0:2 (0:1)

Branky: Střelec, T. Socha.

Opava B: Šidlák (46. Rolný) – Musila (46. Hanel), Vrána, Swiech (46. Dybal), Celta – Katschmarz (46. Kirschner), Berger (46. Kuznik), Jelínek (46. Dušek), Ščudla – Kuča (20. Veselý), Janjuš (46 Hluchý). Trenér Lukáš Černín.

Bílovec: Jaška – Bednář, Dresler, Tomášek – Cverna, Pavlík – Limanovský, Mozol (54. Dluhoš), Dluhoš (46. Richter) – Telnar, Střelec (46. T. Socha). Trenér: Peter Šloff.