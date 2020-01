S fotbalem začal až v šestnácti, přesto si žije ofenzivně laděný záložník Bojan Dordič svůj prvoligový sen. Na kontě má zatím tento pětadvacetiletý fotbalista čtyři ligové starty v barvách Liberce, rád by přidal další, a to v dresu Slezského FC Opava, kde je aktuálně na testech.

Bojan Dordič. | Foto: Roman Brhel

Jeho otec je z Bosny, maminka ze Srbska. "Mám tak dvě občanství,“ usmívá se Bojan Dordič. Dlouho to nenasvědčovalo, že by se fotbalem mohl živit. "Budete se divit, ale s fotbalem jsem začal až v šestnácti. Do té doby jsem si chodil maximálně zakopat s kamarády," popisuje své začátky.