Jeho tým se dokázal zvednout, porazil nebezpečnou Sigmu Olomouc 2:1 a oživil naděje na přímou záchranu. „Tenhle výsledek jsme už potřebovali,“ vydechl si fotbalista se sedmasedmdesátkou na dresu.

„Věděli jsme o kvalitách Sigmy. Proti Plzni i Slavii jsme měli v úvodu šance, ty jsme nedali. Nyní jsme na první gólovku naopak čekali a oproti předchozím případům ji proměnili. Vzápětí jsme přidali druhý gól, hned se nám lépe dýchalo,“ usmíval se Bojan Dordić.

Ve druhém poločase ale Sigma přidala na obrátkách. Po kontaktním gólu Juliše začala ještě více utahovat šrouby, Slezané místy byli doslova přišpendleni na vlastní polovině. „Soupeř vycítil šanci, chtěl vyrovnat. My jsme byli i trochu nervózní. Dali jsme však do hry srdce, bojovali jsme o každý centimetr trávníku. Přesně to se od nás očekává. Je to pro nás impulz do dalších utkání,“ mínil pětadvacetiletý záložník, který má bosenské i srbské občanství.

V neděli míří Slezané do Liberce a právě na stadionu U Nisy měl možnost Dordić poprvé ochutnat ligu, to ještě v barvách Slovanu. „Do Liberce se těším, věřím, že to bude povedený návrat. Vítězství nad Sigmou nás povzbudí, domů se nebudeme chtít vrátit s prázdnou,“ má jasno. „Musíme dál makat, ve hře je ještě hodně bodů. Rozhodně chceme v tabulce co nejvýše,“ dodal k opavským ambicím.

Fotogalerie SFC Opava - Sigma Olomouc

Bojan Dordić přišel do Opavy v zimní přestávce a hned si vybojoval místo v základní sestavě.

„Jsem rád za trenérovu důvěru. Ještě ji musím začít splácet nějakými těmi góly a asistencemi. Ale hlavně, ať sbíráme body. Celkově jsem z Opavy nadšený. Máme kvalitní tým a také vše okolo je fajn,“ zakončil krátké povídání záložník, který začal s fotbalem až v šestnácti letech!