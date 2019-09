„Pro nás určitě dobrý výsledek, jsme spokojeni. Klobouk dolů před kluky, že se nebáli hrát a bojovali i za stavu 0:3. Jsme rádi, že jsme nezklamali. Snad to přeneseme do naší soutěže, kde se trápíme,“ řekl Marcel Melecký, trenér Hlučína působícího v MSFL.

„Splnili jsme povinnost, postoupili jsme dál. Mužstvo bylo trošku jinak poskládané, dali jsme prostor hráčům ,kteří nemají minutáž tak velkou. Od vedení 3:0 jsme hráli na výsledek. Přesto si myslím, že rozdíl měl být výrazně větší,“ uznal Pavel Vrba, kouč Plzně.

Ta byla přitom po čtvrthodině na okamžik v šoku, to když se po centru Opatřila trefil ve skluzu za obranu nabíhající Kraut. Čárový Dresler však zvedl praporek a hlavní Proske gól kvůli ofsajdu neuznal. „Mělo to platit, protože to žádný ofsajd nebyl,“ hlásil Melecký.

„Čekal jsem od nás větší herní kvalitu, kterou bychom se měli prosazovat. Ne tím, že budeme s někým bojovat, dělat skluzy a rozbíjet si hlavy. Hlučín měl ke konci ještě dvě šance, kdy mohl dát gól. Po fotbalové stránce měl být rozdíl výraznější,“ uzavřel Pavel Vrba.

Hlučín – Plzeň 1:3 (0:2).

Branky: 64. Heiník – 19. Chorý, 29. Procházka, 51. Janošek.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler.

ŽK: Štefek – Hejda, Hubník.

Diváci: 1002. Postupuje Plzeň.

Hlučín: Kodeš – Wolf, Heiník, Štefek, Vengřinek – Opatřil, Rubý (65. Pyclík), Dostál (73. Dolba), Krejčí, Hudeczek - Kraut. Trenér: Melecký.

Plzeň: Kozáčik – Kovařík, Hubník, Hejda, Řezník – Procházka, Janošek – Kopic (57. Mihálik), Herc, Kayamba – Chorý (57. Beauguel). Trenér: Vrba.