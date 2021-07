Fotbalový týden odstartoval seznamovací turnaj a individuální tréninkové jednotky. Během následujících dnů přepnuli děti i na jiné sporty. Dokonce se hledal i poklad. První velká návštěva dorazila do Bolatic ve středu. Jednalo se o hráče Baníku Nemanju Kuzmanoviče, Adama Jánoše a Filipa Kaloče.

Další významní hosté dorazili v pátek. Tentokrát ze Slezského FC Opava, a to Jan Schaffartzik, Adam Rychlý a hlavně místní rodák Denis Kramář, který je důkazem toho, že i z vesnice se dá dostat do nejvyšší soutěže. Toho doplnil Tomáš Freit, jenž v minulosti působil v pražské Slavii. „Za trenérský kolektiv jsme rádi, že jsme mohli dětem nejenom z Bolatic, ale i ze širokého okolí nabídnout tuto možnost trávení prázdninových dnů pohybem, sportovními dovednostmi se zaměřením na fotbal. Naším každoročním oceněním je radost, smích a spokojenost dětí. Jsme nesmírně rádi, že se nikomu nic závažnějšího nestalo a že si to děti patřičně užili,“ řekl hlavní pořadatel kempu David Steffek. „Jsme rádi, že naši trenéři v čele s Davidem Steffkem organizují pro naši mládež akce tohoto typu. Máme krásný multifunkční sportovní areál, který se pro tyto akce přímo nabízí. Jako klub budeme tyto aktivity i nadále podporovat a rozvíjet podmínky pro ještě kvalitnější sportovní aktivity,“ podotkl předseda klubu Josef Boček.

Na kempu se také zastavil vášnivý sportovec, starosta Bolatice a senátor Herbert Pavera. „Když jsem zde přišel a po „covidové“ době viděl takové množství mládeže, mám radost, že sportují. Jako obec podporujeme tyto aktivity. Jsem rád, že kemp navštívili aktivní hráči FC Baník Ostrava a SFC Opava včele s bolatickým rodákem Denisem Kramářem jako případné vzory pro naše nejmenší. Takové akce a činnosti propagují nejenom náš klub, obec Bolatice, ale celkově zanechávají pozitivní myšlení v dětech o pohybu, aktivitách, které bezpochyby potřebují. Organizátorům patří velké díky,“ nechal se slyšet starosta.