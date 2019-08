Český tým byl v prvním poločase lepším mužstvem. Už ve 13. minutě šel do vedení, když si balon nachystal na střelu Kozák a pěknou ránou nedal Kutaladzemu šanci – 1:0. Domácí měli míč více na kopačkách, jenomže ve 28. minutě o vedení přišli. Z ničeho nic se dostal ke střele Azarov, jeho dělovku Markovič vyrazil, ovšem proti dorážce Moistsrapešviliho byl krátký – 1:1. Svěřenci trenéra Luboše Kozla mohli vedení strhnout na svou stranu. Nejdříve střílel těsněě vedle Kozák, o tři minuty později zahodili tutovky Červ a Vít.

Do druhého poločasu nevstoupili Češi dobře. Sudí Vojkovský nařídil hodně přísnou penaltu. Míč si vzal Azarov, ovšem gólman Markovič směr střely vystihl a balon vyrazil na roh. Na druhé straně se dělovkou blýskl Firbacher, ale neuspěl. Další velkou šanci měli domácí v 74. minutě, kdy do vápna dostal dobrou přihrávku Radosta, avšak na brankáře Kutaladzeho si nepřišel. Gólman Dinama Tbilisi vyrazil balon na roh. Čtvrt hodiny před koncem měl dvě šance Firbacher. Nejdříve se blýskl efektními nůžky. Poté pálil po brance za pár vteřin znovu, tentokrát na brankové čáře zasahovali hostující obránci. Necelý osm minut před koncem Češi udeřili. Odražený míč se dostal k Ciencialovi a kmenový hráč Třince střelou k tyči poslal svůj tým do vedení. V samotném závěru se sám před Markovičem objevil Čichradze, naštěstí pro domácí mu střela nesedla. Již v nastavení pečetili vítězství Čechů Kosek.

Česká republika – Gruzie 3:1 (1:1)

Branky: 13. Kozák, 83. Cienciala, 96. Kosek – 28. Moistsrapešvili

Rozhodčí: Vojkovský – Mikeska, Bureš. ŽK: Melikišvili, Diváci: 693.

Česko: Markovič – Čejka (82. Cienciala), Gabriel (46. Cedidla), Vlček, Žilák (46. Karabec) – Červ (46. Pudhorocký), Vít (75. Kosař) – Ševčík (67. Zelník), Kozák (46. Kosek), Radosta (82. Hošek) – Firbacher. Trenér: Luboš Kozel.