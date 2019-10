Český tým má druhé vítězství a postupuje

Česká fotbalová reprezentace do devatenácti let zvládla i druhý kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy. Na opavském stadionu porazila Ázerbájdžán 4:0. V úterý si to Češi rozdají od patnácti hodin o vítězství ve skupině s Norskem, které zdolalo San Marino 8:1.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Kamil Jáša