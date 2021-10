Téměř sedm stovek diváků sledovalo zajímavý fotbal. Svěřenci trenéra David Holoubka měli v první poločase tři dobré šance, gól ale nedali. Stránský dokonce trefil tyč.

Na startu druhého poločasu se do míče opřel Martinsen a parádní střelou poslal balon přesně do horního růžku brány, kterou hájil Kinský. Čeští mladíci po inkasované brance ožili a přidali na ofenzivní aktivitě. Odměněni za to byli po hodině hry, kdy se po rohu Samka k odraženému míči dostal Hadaš a pohotovou střelou srovnal na 1:1. „Strašně nás mrzí, že jsme nevyhráli, protože brankových příležitostí jsme měli dost. Dánové měli velkou individuální kvalitu, ale popasovali jsme se s tím velmi dobře a eliminovali jsme to,“ řekl reprezentační kouč David Holoubek. Národní tým dva zápasy vyhrál a jeden remizoval. „Sedm bodů je skvělých, neprohráli jsme. Velké poděkování zaslouží i fanoušci, kteří na naše zápasy přišli a podporovali nás. Stejné poděkování zaslouží i celý realizační tým a všichni hráči,“ zakončil.

Dánsko U19 – Česko U19 1:1 (0:0)

Branky: 67. Hadaš – 50. Martinsen. Rozhodčí: Fesnic – Cerei (oba Rumunsko), Morina (Kosovo). ŽK: Jensen, Larsen (oba Dánsko). Diváci: 680.

Dánsko: T. H. Jakobsen – Friedrich, Hey, Jensen, Madsen – Haarbo (72. Andersen), Chukwuani (89. Brix), Larsen – Rasmussen (72. Winther), Höjlund (78. Biereth), Martinsen (72. Lind). Trenér: Lars Knudsen.

Česko: Kinský – Hadaš, Vydra, Večerka, Stropsa – Samek, Jambor – Višinský (84. Černák), Drozd (72. Mašek), Šíp (72. Uriča) – Stránský. Trenér: David Holoubek.