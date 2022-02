„S oběma přichází do týmu velká zkušenost. Adam ji dá směrem dopředu, David zase do defenzivy,“ řekl trenér Viktorie Vilém Axmann. Středula v minulosti prošel Opavou, zahrál si za Dolní Benešov. Poslední roky strávil v nižších rakouských soutěžích. V létě byl o jeho služby zájem v Krnově.

Situace se komplikuje, Opava padla na Valašsku

Druhou posilou je devětatřicetiletý David Sedlář. Jde o bývalého hráče Slezského FC Opava, opavské Slavie, Háje ve Slezsku a Města Albrechtic. Stejně jako o sedm let mladší Středula kopal v posledních sezonách v Rakousku. Vedle Chlebičova ho měl taky na radaru Antonín Mura z Města Albrechtic. „ I přes toto posílení bych kádr ještě rád doplnil. Na můj vkus je nás ale pořád málo. Ještě možná můžeme přijít o Kuttyho, kterého si stáhla Opava. Byla by to pro nás ztráta,“ přiznal kouč. Otazník visí také nad dalším působení Jana Hegara.

Chlebičov má za sebou dva přípravné duely. Remizoval s Pustou Polomí 4:4 a prohrál se sedmnáctkou SFC Opava 1:4. „Oba zápasy měly slušnou kvalitu. S některými pasážemi jsem byl spokojen,“ zakončil Vilém Axmann.