Tahle facka bolela. Opavští fotbalisté pokazili zápas v Liberci. Pod Ještědem schytali čtyři branky a prohráli 4:0. Přitom úvodních dvacet minut nenasvědčoval tomu, že by měla přijít apokalypsa. Slezané vyrobili spoustu chyb, které Slovan tvrdě trestal.

Jan Žídek | Foto: Petr Widenka

„Bylo to absolutně z naší strany bez zodpovědnosti. Všechny góly jsme soupeři doslova darovali,“ kroutil hlavou opavský kapitán Jan Žídek. „Věděli jsme, že mají smrtící brejky. Nezachytávali jsme je a pak už se to jen valilo. Nebyli jsme schopni na to zareagovat,“ povzdechl si čtyřiatřicetiletý zadák a dodal: „Hrajeme o život a děláme takové chyby. To už se nesmí opakovat.