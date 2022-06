/FOTOGALERIE/ Městský stadion v Opavě bude ve čtvrtek hostit zápas Mistrovství Evropy hráček do devatenácti let. Půjde o zajímavou bitvu, ve kterém česká děvčata vyzvou Španělky. Utkání má výkop v 17.30, nicméně už od dopoledních hodin bude otevřena u stadionu fanzóna.

Mistrovství Evropy ve fotbale žen U19 - Česká Republika - Francie, 27. června 2022 v Ostravě. (zleva) | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Fanzóna bude otevřena od 9 hodin a fanoušci se v ní rozhodně nudit nebudou. V samotném utkání si bude chtít český výběr spravit chuť, protože ve svém prvním vystoupení podlehl Francii 0:3. „Se Španělskem jsme už hrály v kvalifikaci, prohrály jsme bohužel 1:3, ale utkání to bylo velmi dobré. Daly jsme branku, což doufám, že se nám to znovu podaří. Věřím, že jich můžeme dát i víc a třeba můžeme i vyhrát,“ řekla pro web www.fotbal.cz česká záložnice Denisa Jonášová. Trenér Jan Navrátil slova své svěřenkyně doplnil: „Proti Španělsku to bude jiný zápas, je tam zavřený stadion. Balóny se rychleji budou vracet do hry, bude se hrát ve vyšším tempu a v jiném čase. Bude teplo, ale určitě nebude tak velké horko. Španělky jsou obrovsky silné, byli jsme se podívat na jejich zápas s Itálií a určitě nás nečeká nic lehkého.“