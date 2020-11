V letošní sezoně má na kontě už jedenáct branek, stačilo mu na to devět zápasů. „Daří se mi, ale je to zásluhou celého mužstva, bez svých spoluhráčů bych tolik branek nedal,“ přiznal David Zbořil. Jeho tým je zatím na druhém místě. „Sezona nám vychází obdobně jako ta minulá, která byla předčasně ukončena. Jen s tím rozdílem, že si soupeři dávají na nás větší pozor,“ poznamenal ludgeřovický střelec. Jeho tým je druhý, na vedoucí Jakubčovice ztrácí sedm bodů. „Ztráta to je, ale je si třeba uvědomit, že jsme s Jakubčovicemi ještě nehráli,“ podotkl.

David Zbořil svou kariéru začal v přípravce ostravského Baníku. „Jenomže jsem to měl daleko domů, tak jsem přešel do Vítkovic,“ přiblížil. Svou budoucnost mohl rozvíjet ve Frýdku-Místku, ale do Stovek nakonec nezamířil. „Chodil jsem na stavební průmyslovku, chtěl jsem školu dokončit, proto jsem odsunul fotbal na druhou kolej,“ prozradila jedna z největších hvězd I.A třídy. Jeho další kroky vedly do Ludgeřovic a následně Markvartovic. „Vím, že Markvartovice jsou velkým rivalem Ludgeřovic, ale já to tak nebral. Tehdy měly Markvartovice velké ambice, a to mě lákalo. Nakonec se i naplnily, podařilo se nám postoupit do kraje,“ vzpomenul David Zbořil.

ANGAŽMÁ V NĚMECKU

David Zbořil si už také vyzkoušel zahraniční angažmá. Prošel si třemi německými kluby. „Naskytla se mi možnost pracovat v Německu. Chtěl jsem to skloubit s fotbalem. Prvotní plán byl takový, že budu v Německu trénovat a kopat za Markvartovice. Chvíli to tak šlo,“ vrací se ke své německé štaci. „Nakonec jsem v Německu začal i hrát. Začal jsem v nějaké osmé lize, a každou sezonu jsem přestoupil do klubu z vyšší soutěže,“ popisuje štaci u našich západních sousedů. I tam se mu dařilo střelecky. „Padalo mi to celkem dost,“ pousmál se David Zbořil. Hrával za GSV Hellas, Reutlingen II a FV 09 Nürtingen. Ludgeřovický útočník samozřejmě v Německu pracoval. Nejdříve jako administrativní pracovník, posléze jako řidič v rozvážkové službě na balíky. „Samozřejmě, že i fotbal jsem hrál za peníze. O hráče i v nižších soutěžích je dobře postaráno, navíc tam chodí dost diváků, třeba na čtvrtou ligu i sedm tisíc,“ přidává další postřeh. V Německu mohl zůstat, ale chtěl se vrátit domů. „Bylo to tak, že jsem měsíc v kuse pracoval a domů se vracel na dva týdny. Přestalo mě to bavit, tak jsem vrátil domů, navíc svou roli hrál i fakt, že jsem chtěl v Ludgeřovicích stavět dům,“ poznamenal David Zbořil.

JÍT VÝŠE? AMBICE JSOU

Kariéra Davida Zbořila se mohla vyvíjet jinak. Stačilo v mládí vsadit všechno na fotbalovou kartu. „To jsem ale nechtěl. Člověk má jiné priority, chtěl jsem udělat školu, to byl hlavní cíl. Pak přišla práce v Německu. Po návratu jsem začal stavět dům v Ludgeřovicích. Fotbal tak byl na druhé koleji,“ podotkl sedmadvacetiletý útočník. „Nabídky jsem měl i nedávno, ale vzhledem ke stavbě domu jsem nemohl trénovat pravidelně a to by na vyšší soutěž nestačilo,“ přiznal rodák z Ostravy. V minulosti byl na testech v třetiligovém Hlučínu, ale ty měly jepičí život. „Šel jsem s kamarádem na zkoušku do Hlučína, ale po prvním kontaktu s trenérem Bartkem jsem to zabalil. Jeho první věta zněla: Máme tady dva kluky z Ludgeřovic, tak to žádná hitparáda nebude. Navíc starší hráči vás ani nepozdravili. Úplně demotivující,“ přidává svou další fotbalovou zkušenost. Angažmá ve vyšší soutěži se ale nebrání. „Dům mám hotový. Nyní budu mít na fotbal více času, takovou divizi bych třeba rád vyzkoušel. Ale základem je dobrá parta, to je pro mě klíčové,“ končí povídání David Zbořil.