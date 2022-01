Dedič v Opavě odehrál jednačtyřicet zápasů v první lize, ve kterých nastřílel pět branek. Poté, co mu skončil kontrakt, tak jako volný hráč zamířil do Příbrami. U Litavky dostal šanci ve třinácti duelech, ve kterých se trefil třikrát. Jednou to bylo i do sítě Opavy.