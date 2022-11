„Opava hrála velmi dobře. My jsme se bojácnosti, naivitou a zbrklostí absolutně nedokázali dostat do zápasu,“ řekl pro klubový web trenér Hlučína Dominik Kroupa. „V naší hře bylo velké množství taktických a technických chyb. První poločas byl pro mě z naší strany nekoukatelný. Ve druhé půli se nás výkon malinko zlepšil, ale i tak byl velmi slabý. Ukázalo se, že pokud nám vypadnou naši stěžejní hráči, kteří jsou nemocní nebo zranění, tak je nedokážeme plnohodnotně nahradit. Opavě gratuluji k zaslouženému vítězství,“ doplnil.

Opavská krize pokračuje, Slezan schytal doma debakl

„Poslední domácí zápasy jsou velmi podobné, a to v pozitivním smyslu. Proti Hlučínu jsme velmi dobře kombinovali a dostávali se do zakončení, ve kterých jsme se chovali produktivně, což potvrzuje výsledek. Čím dál více hráči dokáží přenést věci z tréninku do zápasu. Pochvala patří všem hráčům, včetně střídajících,“ okomentoval utkání opavský trenér Josef Dvorník.

Slezský FC Opava U19 – FC Hlučín U19 4:0 (2:0)

Branky: 34. Blatný (pen.), 45. Blatný, 56. Kovárník (pen.), 71. Blatný.

Opava: Kubný - Wehowský, Buchta, Pejša, Šrek, Blatný (72.Kokeš), Krömer (72.Ligač), Cileček, Vladař (59. Sochor), Hendrych, Kovárník (77. Endrych). Trenér: Josef Dvorník.

FC Hlučín U19: Košec - Hořínek (46. Fukan), Závadský, Lindner, Kudlík - Gryc, Levčík, Šarközy - Havránek, Stuchlík (71. Ulrich), Dvořáček (58. Montag). Trenér: Dominik Kroupa.