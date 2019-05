Třetiligové derby vyhráli fotbalisté Dolního Benešova. Nováček MSFL byl lepším týmem, měl í vice šancí. O vítězství domácích rozhodl v prvním poločase Býma. Na hlučínské lavičce si odbyl staronovou premiéru trenér Milan Valachovič.

Benešovu patřil první poločas a v 16. minutě šel do vedení. Po faulu na Adamíka se kopala standardka. Labuda překvapivě nestřílel po brance, ale našel nabíhajícího Býmu, který nedal gólmanovi šanci. „Hráli jsme dobře. Dostávali jsme se do šancí, klidně mohlo být rozhodnuto. Bohužel jsme dali jen jednu branku,“ řekl domácí kouč Marcel Melecký. „Nebylo to z naší strany dobré. Působili jsme ospalým dojmem. Ještě, že se Benešov trápil v koncovce a my jsme díky tomu přežili klinickou smrt,“ podotkl kouč Hlučína Milan Valachovič.