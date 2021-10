/FOTOGALERIE/ Fotbalisté opavské devatenáctky stále čekají na bodový zisk v této sezoně. Naposledy tým nového kouče Josefa Dvorníka prohrál na umělé trávě v Kylešovicích s Karvinou 0:1.

U19 SFC Opava - U19 MFK Karviná 0:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Musím říct, že to byl bojovnější zápas než ten, který jsme hráli v týdnu v Českých Budějovicích. Herně to tam z naší strany bylo lepší než tentokrát. Hernost tam moc vidět nebyla. Co týká soubojových a běžeckých věcí to ale bylo odpracované utkání,“ řekl po zápase trenér Opavy Josef Dvorník. Opava inkasovala jedenáct minut před koncem. V závěru mohla i vyrovnat, to se ji ale nepodařilo. „Šli jsme sami na brankáře. Mohli jsme srovnat na 1:1, což se nám bohužel nepovedlo. Je to škoda, kluci z toho byli smutní, ale když se ohlédnu za celým zápasem, musím sportovně uznat, že soupeř byl o ten gól k vítězství blíž. Šancí měl více než my,“ uzavřel opavský kouč.