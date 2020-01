Bývalý hráč Zlína, Slavičína, Hlučína, Slavie a Mladé Boleslavi se upsal klubu ze slezské metropole na 2,5 roku. Do Baťova města putoval stoper Dominik Simerský, kterému v Opavě končila v létě smlouva.

"Chtěli jsme přivést zkušeného útočníka a to se nám povedlo. Rozhodně to ale neberu tak, že by nás Lukáš měl spasit. Od střílení branek je v týmu více hráčů," řekl sportovní manažer SFC Opava Alois Grussmann.