Dolní Benešov, Opava, Kravaře - O víkendu je na programu další kolo divize E. V sobotu se Dolní Benešov utká s Hranicemi. V neděli dopoledne přivítá opavské béčko Brumov, odpoledne se odehraje utkání Kravaře - Havířov.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Pekař

Dolní Benešov chce konečně vyhrát

Pět zápasů čekají na vítězství v divizi fotbalisté Dolního Benešova. V sobotu hostí doma Hranice a kouč Tomáš Kamrád věří, že černá série bude zlomena. „Už musíme, pět kol bez vítězství je už alarmující,“ zvedá varovně prst benešovský trenér.

Otázkou ale je, zda se bude utkání vůbec hrát. „Mluvil jsem s Dušanem Christophem, který má trávník u nás na starosti. Říkal, že pokud nebude pršet, hrát se bude,“ přináší pozitivní informaci Kamrád. Sestavu na utkání má až na dlouhodobě zraněného Moravce kompletní.

„Už nám Literák se Seidlerem odmaturovali, ještě zbývá Vlha s Václavkem,“ pousmál se Tomáš Kamrád a na adresu soupeře dodal: „Hranice hrají o záchranu, každý bod potřebují jako sůl. Nečeká nás lehké utkání, ale já jsem optimistou.“

Zápas v Dolním Benešově má výkop v 16.30.

Opavské béčko proti Brumovu

Napravit si pošramocenou reputaci ze Zlína chtějí v neděli fotbalisté opavské rezervy. Slezané totiž naposledy inkasovali sedmičku, nutno ale říci, že ve Zlíně nastoupili v řádně okleštěné sestavě. „Stále nejsme kompletní, chybět budou Sabo, Kaštovský a také Michalčák,“ vypočítává trenér Opavy Jan Hruška.

„Určitě ale budeme v lepší formě než před týdnem, využijeme dorostence,“ říká Hruška, a to, aby na hrot šel brankář Kovalík, se tak opakovat nebude. Brumov patří k týmům hrajícím o záchranu. My ale potřebujeme vyhrát a s tím také do utkání jdeme,“ podotýká Hruška.

Utkání se hraje na umělé trávě v Kylešovicích a má výkop v neděli v 10.15.

Do Kravař v neděli míří posílený Havířov

Havířovští fotbalisté míří v neděli do Kravař, na programu je tak další záchranářská bitva divize. Oba týmy v poslední době disponují solidní formou. „Odrazili jsme se ode dna. Poslední výsledky nám pomohly,“ setřel si pot z čela trenér Kravař Lukáš Černín.

Havířov disponuje zkušeným kádrem. Hráči jako Radim Sáblík, který se dokonce v posledních zápasech chopil trenérské taktiky či útočník Michal Galajda jsou bývalými profesionály. Prvně jmenovaný dokonce kopal ligu a dobré jméno si udělal i v Polsku.

„Jsou to všechno zkušení fotbalisté. Ale výkon na hřišti dělá celý tým,“ podotýká domácí stratég. „Vím, že se s nimi nemůžeme pouštět do nějaké otevřené partie, ale musíme hrát trpělivě zezadu a čekat na nějaký ten brejk,“ přichází s možnou taktikou Lukáš Černín, jenž by měl mít k dispozici kompletní kádr.

Zápas s Havířovem má v Kravařích výkop v 16.30.