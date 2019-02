Dolní Benešov, Opava, Kravaře - V sobotu odpoledne se Dolní Benešov střetne s Havířovem, v neděli před obědem se utká opavská rezerva s Rýmařovem a od 14 hodin přivítaji Kravaře Orlovou.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Dolní Benešov hostí v sobotu Havířov

Po výhře v Hranicích si fotbalisté Dolního Benešova brousí na dalšího soupeře. Trenér Tomáš Kamrád by v sobotu rád skalpoval i Havířov. „Z posledních čtyř zápasů chceme maximální počet bodů. Po Hranicích je na řadě Havířov. Nebude to lehké utkání, já ale věřím, že ho zvládneme,“ tvrdí benešovský kouč.

„Havířov prošel od začátku sezony několika změnami, posílil se o dva hráče z Karviné,“ doplňuje Kamrád, který největší hrozbu očekává od Davida Sourady, bývalého ligového útočníka. „David byl můj spoluhráč ve Frýdku-Místku. Hodně toho už zažil, musíme si na něj dát pozor,“ podotkl trenér, který nepředpokládá žádné změny v sestavě svého mužstva.

Zápas v Dolním Benešově začíná v sobotu ve 14 hodin.

Josef Mucha: Nic jiného než výhru neberu

Fotbalové béčko druholigové Opavy v poslední době válí. Porazilo doma lehce Zlín a naposledy sestřelilo Brumov. „Rádi bychom v tomto trendu pokračovali. Navíc Rýmařov je tým ze spodních pater tabulky, povinnost nám velí vyhrát. Já také nic jiného než vítězství neberu,“ zdůrazňuje trenér Josef Mucha.

„S Rýmařovem jsme se střetli již v přípravě, ale v neděli to bude zcela jiné utkání,“ uvědomuje si opavský kouč, který počítá s možností, že opět využije hráče z druholigového áčka. „Nám i áčku se vyprazdňuje marodka. Chtěli postavit to nejsilnější, co máme. Musím se ještě poradit s Radkem Látalem,“ dodal Mucha.

Zápas se odehraje v neděli, a to nejspíše na hřišti za koupalištěm. Začátek je v 10.15.

Kravařím bude chybět Zdeněk Staněk

Bez svého nejlepšího střelce Zdeňka Staňka nastoupí v neděli fotbalisté Kravař proti Orlové. „Nebude to jenom Staněk, koho postrádáme,“ konstatoval smutně trenér Lukáš Černín a pokračoval:

„Chybět bude i Blažek, otazník visí nad Poštulkou a Hružíkem.“ I přes tyto absence hráčů ze základní sestavy věří v dobrý výsledek. „Já tomuto týmu prostě věřím, tihle kluci fotbal hrát umí. My to musíme zvládnout, dobře si uvědomujeme v jaké situaci se právě nacházíme,“ zdůraznil trenér Kravař.

Zápas má výkop v neděli ve 14 hodin.