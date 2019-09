Na fotbale v Hlučíně se očekává nejvyšší návštěva posledních let. Předposlední celek MSFL se totiž střetne od 16 hodin s ligovými vicemistry z Plzně. Půjde o utkání 3. kola MOL Cupu.

„Je to pro nás velký fotbalový svátek,“ shodující se všichni z hlučínského tábora. Velkým favoritem jsou viktoriáni. Ve Slezsku už jednou vyhráli. Před třemi lety si z Hlučína odvezli vítězství 7:0. Shodou okolností šlo o stejnou fázi domácího poháru.

„Ten zápas jsem viděl. Výsledek vypadá hrozivě, ale Hlučín se dlouho držel. Kluci dostali dva góly do šatny, pak se to sesypalo. Musíme se soupeři snažit vyrovnat v pohybu bez míče. Hrát otevřenou hru by byla naše smrt. Ideální by bylo udržet poločas s nulou,“ řekl trenér Hlučína Marcel Melecký,“ který už se zápasu nemůže dočkat.

„Určitě se všichni těšíme. Bude to pro nás i blízké okolí velký svátek. Věřím, že přijde hodně diváků, kteří vytvoří vynikající atmosféru,“ dodal Melecký.

O víkendu čeká jeho tým důležitý zápas v MSFL s Blanskem. „Šetřit rozhodně nikoho nebudu. Ono by to ani nešlo, všichni chtějí hrát,“ zasmál se Melecký.

„Je to velká věc. Čeká nás fotbalový svátek. Hostíme tým, který hrával v posledních šesti letech Ligu mistrů. Očekáváme, že by konečně mohlo přijít i dost diváků,“ svěřil se klubový boss Alan Jančík.

„Prožívám každé utkání. Beru ho taky jako oslavu fotbalu u nás. Je to pro mě velká událost. S Plzní jezdí na zápasy i pánové Páclík se Šádkem, se kter

Trenér fotbalistů Hlučína Marcel Melecký má na Plzeň speciální vzpomínky: Dal jsem jí gól a vyhráli jsme, psali o tom i v Hattricku

Současný kouč fotbalistů Hlučína Marcel Melecký hrával nejvyšší soutěž. Naskočil do ní v roce 1999 v dresu Bohemians. A právě v barvách Klokanů odehrál jednoznačně nejpovedenější část své kariéry. Dokonce zažil pocit, jaké to je, dát v nejvyšší soutěži Plzni gól a porazit ji.

Psal se 18. březen roku 2001. Bohemians v brance s Čontofalským, na hrotu s budoucími oporami Sparty Hartigem a Šírlem.

„Na ten zápas si dobře pamatuji, dal jsem v něm totiž Plzni gól,“ vzpomíná s úsměvem Melecký.

„Vím, že se hrálo na hrozném terénu, byl hodně bahnitý, příliš se na něm kouzlit nedalo,“ vybavuje si.

Jeho chvíle přišla ve 49. mi-nutě. „Snad z půlky jsem šel sám na brankáře a dal mu to pod víko. Vyhráli jsme 3:1,“ přehrává si v hlavě. Branku viktoriánů hájil gólman Michal Šilhavý. „O tom zápase se dokonce pak psalo v časopise Hattrick. Byla mu věnována celá strana,“ podotýká pyšně Melecký.

Za Klokany odehrál v lize celkem 83 zápasů, v šesti případech se zapsal mezi střelce. V době, kdy aktivně hrával, měla samozřejmě Plzeň hodně daleko do aktuální situace. „Co si pamatuji, hrávali i o záchranu,“ správně si pamatuje Melecký.

„Vše je otázkou financí, ty Plzeň dnes má a je z ní top klub. Pravidelně hraje evropské poháry, dokonce Ligu mistrů. Vždycky jsme se dívali na Spartu, nic lepšího u nás nebylo. Nyní vládne Slavia, za ní v závěsu Plzeň a Sparta na ně už jen kouká,“ dodává Marcel Melecký.

Tři roky starý duel v Hlučíně si pamatuje také plzeňský stoper Roman Hubník. „Víme, do čeho jdeme. Velice důležitý bude začátek zápasu. Soupeř nebude mít co ztratit a bude to vyloženě o tom, co my mu dovolíme,“ prohlásil pilíř plzeňské defenzivy.

„Hlučín má svou kvalitu, i když hraje třetí ligu. Sílu soupeře respektujeme, je třeba k tomu přistoupit vážně a postoupit do dalšího kola,“ uzavřel Marek Bakoš, asistent Pavla Vrby.