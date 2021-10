Sobota 9. října MSFL Velké Meziříčí – Hlučín (10.15), Dolní Benešov – Baník Ostrava B (15.00) Krajský přebor Jakubčovice – Háj ve Slezsku (15.00) I. A třída Darkovičky – Ludgeřovice, Hradec nad Moravicí – Vřesina (oba 15.00) I. B třída, skupina A Chomýž – Slavia Opava, Velké Heraltice – Žimrovice, Jindřichov – Hlavnice, Vítkov – Slavkov (vše v 15.00) I. B třída, skupina B Darkovice – Záblatí, Třebovice – Hať (oba 15.00) Okresní přebor Melč – Březová, Jakartovice – Stěbořice (oba 15.00) III. třída, skupina A Bolatice B – Dolní Benešov B (12.30), Kozmice B – Kobeřice B, Štěpánkovice B – Strahovice B (vše v 15.00) III. třída, skupina B Pustá Polom B – Chlebičov B, Dobroslavice – Raduň, Horní Lhota – Suché Lazce (vše v 15.00) III. třída, skupina C Budišov B – Vávrovice B, Palhanec – Holasovice, Brumovice – Otice, Radkov – Štábovice, Sosnová - Slavkov B (vše 15.00) Neděle 10. října Divize F Polanka – SFC Opava B (15.00) Krajský přebor Pustá Polom – Čeladná, Kobeřice – Slavia Orlová, Oldřišov – Loko Petrovice (vše 15.00) I. A třída Mokré Lazce – Štěpánkovice, Zlatníky – Slovan Ostrava (oba 10.00), Kozmice – Chlebičov, Bolatice – Malé Hoštice, Kravaře – Stará Bělá (vše 15.00) I. B třída, skupina A Velké Hoštice – Město Albrechtice, Krásné Loučky – Budišov (oba 10.00), Bruntál B – Krnov B (15.00) I. B třída, skupina B Bohuslavice – Strahovice, Šilheřovice – Chuchelná (oba 15.00) Okresní přebor Dolní Životice – Těškovice (10.00), Vávrovice – Závada, Píšť – Kylešovice, Vřesina – Komárov, Litultovice – Štítina (vše 15.00) III. třída, skupina A Darkovičky B – Sudice, Bělá – Šilheřovice B, Hněvošice – Hať B (vše v 15.00) III. třída, skupina B Hradec nad Moravicí B – Budišovice (10.00), Chvalíkovice – Služovice, Hrabyně – Skřipov (oba 15.00) III. třída, skupina C Větřkovice – Deštné (15.00)

/FOTOGALERIE/ Pořádnou porci zápasů nabízí víkendový program nižších fotbalových soutěžích. Například do Dolního Benešova míří lídr soutěže, a to béčko ostravského Baníku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.