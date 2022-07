Hlučín chce bruntálského útočníka Šindlera

Zkušenost nově sestavenému týmu by měl dodat Marek Samson. Jedná se o devětadvacetiletého fotbalistu, který naposledy hrával ve Štěpánkovicích. V minulosti si prošel také Bruntálem, Slezským FC Opava, Velkými Hošticemi, Jakartovicemi nebo Oldřišovem. Vedle něj se nesmí zapomenout na útočníka Filipa Labudu, který patřil k oporám v MSFL. Proti Bruntálu ho trenér Jaroslav Samson ale postavil na pozici stopera. „Filip je natolik zkušeným hráčem, že dokáže zahrát i na jiné pozici, než v útoku. Navíc ofenzivních hráčů máme dost. Tím ale nechci říct, že bych s ním do útoku už nepočítal. Musíme mít připravených více alternativ,“ podotkl zkušený stratég a dodal: „Společně s Markem Samsonem zastupují zkušenost v kabině, jsou takovými mentory pro mladší kluky.“

Jedním z mála hráčů, který nemá dolnobenešovskou DNA, je dvacetiletý útočník Pavel Tkačík. Jedná se o hráče, který kopal za Hlučín, ostravský Baník a naposledy za tým Ostrava-Lhotka. S týmem se také připravuje Tomáš Kaluža z opavské devatenáctky. „Věřím, že sezonu začne u nás,“ přeje si Jaroslav Samson.

A jak to vypadá s dalším možným posílením v Dolním Benešově? „Rádi bychom ještě přivedli dva hotové hráče do základní sestavy,“ přiznal kouč. „Jsme ve stadiu budování, které potrvá asi čtyři roky. Věřím, že tenhle tým má na to, aby v krajském přeboru hrál střed tabulky,“ zakončil Jaroslav Samson.