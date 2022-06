Jaké máte zpětnou vazbu od klubů z okresu?

Zásadně pozitivní. Celý projekt jsme se snažili primárně vytvořit tak, aby se zapojilo co nejvíce týmů a děti hodně hrály. Spousta klubů myšlenku uvítala, protože ten formát dává prostor k velké porci odehraných minut, mnohdy navíc mezi týmy, které na sebe běžně nenarazí. Když k tomu přičteme, že se pořád o něco hrálo nejdříve o postup, a pak o samotného mistra Opavska. Myslím, že ta soutěživost trošku chybí a měla by mezi dětmi být. Řada trenérů chválila organizaci kvalifikačních kol i finálového turnaje, kde nebyly prostoje a hrálo se prakticky pořád, několik zápasů po sobě s minimálními pauzami. Samozřejmě jsme se setkali i s opačným názorem, že těch odehraných minut bylo na některé „až moc“, což samozřejmě plně respektujeme a víme, že to tak opravdu může být. Velkého ocenění trenérů a vedoucích se nám dostalo za uspořádání finále na hlavním stadionu, díky čemuž si malí fotbalisté mohli zahrát na krásném hřišti, kde se ještě nedávno hrála první a teď druhá nejvyšší fotbalová soutěž.

Co vám turnaj ukázal?

Turnaj nám v mnoha směrech ukázal, co jsme již trošičku očekávali. Víme, že je v regionu spousta klubů, kde se s dětmi systematicky dobře pracuje a v rámci kvalifikačních kol i finále se to ukázalo. My samozřejmě dlouhodobě sledujeme okresní soutěže a o talentovaných hráčích dobře víme, nicméně formát turnaje nám nabídl možnost srovnání těchto hráčů mezi sebou i porovnání s našimi kluky. Přestože Slezský FC v obou kategoriích nakonec zvítězil, musím uznat, že u některých ročníků máme velké rezervy a zejména díky práci okolních klubů a zapojení jejich nejšikovnějších hráčů jsme v pozdějších letech konkurenceschopní. Obecně platí, že talentovaní hráči by měli chodit do většího klubu, ale rozhodně si nemyslím, že v míře, v jaké to bylo v posledních letech. Pokud jako Slezský FC potřebujeme doplnit ve starší přípravce kategorii několika hráči z jednoho jiného klubu, je to samozřejmě ocenění pro ten klub a trenéry, že s hráči dobře pracují, ale také pro nás výstraha, že možná něco neděláme až tak dobře, jak by se dalo. V tomto cítím vůči okolním klubům trošku dluh a tento turnaj byl pro ně i určitým poděkováním. Díky turnaji jsme se jednoznačně utvrdili v tom, že naším největším úkolem do příštích let je mít u nás ve Slezském dostatečné množství nadaných dětí již od školičky, které poté doplní jen ti opravdu nejtalentovanější hráči z okolí. Krásně to ilustruje kategorie U8 (2014) vedená trenéry Dosedělem, Tománkem a Hájkem, kde většina kluků s fotbalem začínala právě ve Slezském. O síle tohoto ročníku vypovídá nejen konečné umístění, ale primárně úroveň technických dovedností, pohybových schopností a herní projev všech hráčů.

Všeobecně se řeší, že kluby řeší úbytek dětí. Turnaj ale ukázal, že malí kluci jsou pro fotbal zapálení…

Souhlasím, navíc musím říct, že poslední dobou roste i popularita fotbalu u dívek. Když se však na to podívám hlouběji a vrátím se do doby, kdy jsme s myšlenkou uspořádat turnaj oslovili všechny týmy v okrese, nejčastější odpověď, kterou jsme dostali, zněla: „to je skvělý nápad, ale my tyhle kategorie nemáme, protože nedáme dohromady dost dětí.“ Takovou odpověď jsme dostali zhruba od dvaceti klubů v okrese, a to jsme dali možnost startovat komukoliv, nejen registrovaným hráčům a hráčkám. Na druhou stranu musím říct, že v některých vesnicích a městech se fotbalu daří, je tam početná základna dětí, kterým se trenéři věnují a jde to strašně poznat jak na počtech hráčů, tak jejich rostoucí kvalitě. Moc nás potěšilo, že některé kluby přihlásily do kvalifikací dva týmy, díky čemuž si mohlo více dětí více zahrát, což jen podtrhuje slova o širší základně a vede k větší sportovní kvalitě.

Asi bylo příjemným zpestřením, že na turnaj dorazili hráči z áčka a také bývalí fotbalisté typu Pavla Zavadila nebo Zdeňka Pospěcha…

Bylo to skvělé. Kluci z áčka se podíleli na předávání cen už v kvalifikaci. Tentokrát měli v sobotu dopoledne před odjezdem na Bohemku trénink a řada z nich se přišla na turnaj podívat. Jsem rád, že si i přes důležitost barážového utkání našli na děti čas, ochotně a trpělivě se fotili a dopřáli jim dokreslení zážitku z celého turnaje. Rád bych zmínil Mikuláše Kubného, který si vyzkoušel i roli rozhodčího a nechyběl ani při předávání cen nejlepšímu gólmanovi a mládežnického reprezentanta Vojtu Hranoše, který předal ocenění nejlepšímu střelci turnaje. Pokud jde o Zdenu Pospěcha, jsem moc rád, že přišel. Musím navíc říci, že kdykoliv se na něj obrátím s čímkoliv k mládeži, je velmi vstřícný a ochotně se zapojí, za což mu děkuji. No a Pavel Zavadil, to je kapitola sama o sobě. Na turnaji byl oba dva dny, sledoval zápasy, povzbuzoval hráče, rozdával fotky, zajímal se o dění turnaje, předával ceny, zaslouží si velké uznání.

Dají se na akci najít nějaká negativa?

Napadají mě tři. Tím prvním je bezpochyby počet přihlášených týmů, čehož jsem se již lehce dotknul výše. My jsme se navíc pokusili nastavit všechny podmínky účasti pro kluby naprosto jednoduše a navíc motivačně. Když to přeženu, stačilo přijet. Bereme to nicméně tak, že to na první ročník nebylo špatné. Druhé negativum vidím v divácké účasti a dle mého názoru to souvisí s těmi počty týmů a základnou dětí. Děti jsou v tomto věku naprosto závislé na rodičích potřebují vedení ke sportu, jejich podporu a čas. Snad se nikoho nedotknu, ale přijde mi, že řada rodičů dnes bere sport dítěte jako ideální příležitost k tomu jej na nějakou dobu odložit a najít si čas pro sebe. Na druhou stranu musím říct, že spousta diváků z řad rodičů dokázala pro kluky připravit skvělou atmosféru, kdy po celou dobu turnaje své děti povzbuzovali a hlasitě fandili. Dám gól, vyhraju zápas, na takovém stadionu, na tribuně táta s mámou, děda, strejda, povzbuzují mě, fandí nám. Takhle by to přece mělo být. Třetí negativum je bezpochyby neuvěřitelný binec na stadionu. Upřímně řečeno, když jsem v sobotu ráno dorazil a viděl tu spoušť, bylo mi mizerně. Když pak začali chodit první hráči a rodiče, říkal jsem si, že je to hrozná ostuda. Přestože odpovědní lidé v klubu o turnaji věděli a z informací, které mám, byli na tento problém i s výhledem na počasí upozorněni, nebyl stadion včas uklizený. Možná to jde na vrub zaneprázdnění mediálními povinnosti, ale dříve by se to nestalo. Všem se tímto upřímně omlouvám.

Můžeme se těšit příští rok na další ročník?

Jsem přesvědčen, že ano. Byli bychom rádi, aby se Mistrovství Opavska mladších a starších přípravek stalo tradiční akcí, která bude velkým lákadlem a pomyslným vrcholem sezóny pro řadu klubů na Opavsku. Věřím, že s dalšími ročníky bude přibývat účastníků a turnaj se stane prestižnějším a ve všech směrech ještě kvalitnějším.