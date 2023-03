„Do Opavy jsem přišel hodně mladý. Měl jsem kariéru před sebou a nakonec jsem ve Slezském FC strávil tři roky,“ začíná povídání Stanislav Dragon. V Městských sadech se objevil v sezoně 2004/2005. „Měl jsem možnost trénovat s áčkem. Dokonce jsem se dostal i na lavičku v lize. Musím říci, že opavské angažmá bylo pro mě velkým zážitkem. Dodnes mám Opavu v srdci,“ svěřil se současný gólman Břidličné. Opavu tehdy trénoval Pavel Hapal, po něm Vlastimil Palička. „Měl jsem možnost pracovat po boku Petra Vaška, Jiřího Boboka nebo Oty Nováka,“ vzpomíná sedmatřicetiletý brankář, který do Slezska přišel z Prostějova. Ve slezské metropoli si dokonce udělal maturitu. „Je to tak. Po příchodu z Prostějova jsem musel změnit střední školu. Chodil jsem na Kolofíkovo nábřeží, kde jsem si udělal maturitu,“ přiblížil Stanislav Dragon. „Nakonec Opava z první ligy spadla a skončila až v krajském přeboru,“ doplňuje.

V Opavě byla na brankářském postu celkem tlačenice. „Jako manažer se mě ujal Gustav Santarius. Abych měl zápasové vytížení, hledal mi hostování. Rád vzpomínám třeba na Kravaře. Tehdy se tam hrávala divize a na jednotlivá utkání chodila snad tisícovka diváků,“ přehrává si v hlavě další vzpomínku.

Jeho další kroky vedly do Města Albrechtic, chytal také za Fulnek, Šardice, Mutěnice, Velké Losiny nebo Hranice. „Těch štací bylo hodně. Nejvíce vzpomínám na Uničov. Skvělá parta v kabině, dařilo se nám i na hřišti,“ poznamenal Stanislav Dragon. Jeho další štací byly Určice. „Vrátil jsem se do klubu, kde jsem s fotbalem začínal. Nakonec se na podařilo postoupit až do divize,“ pokračoval v povídání zkušený brankář.

Přišly časy, kdy šel fotbal u Stanislava Dragona na vedlejší kolej. „Dal jsem se na studium vysoké školy, do toho rodina. Všechno nešlo skloubit, proto jsem se rozhodl s fotbalem skončit. Zpětně beru tohle rozhodnutí jako správné,“ svěřil se sedmatřicetiletý brankář. Mezi tyče se vrátil na výpomoc v Kostelci na Hané, ale to bylo vše.

Nicméně kopačky na hřebík bývalý strážce opavské svatyně na hřebík nepověsil. V jarní části se objevil na v brance divizního nováčka z Břidličné. „Zlákal mě můj kamarád a kolega z práce Marcel Cudrák. Začal jsem s Břidličnou trénovat. A nakonec naskočil i do utkání s Krnovem, které pro nás dopadlo dobře. Mohl jsem chytat i v dalším zápase, ale zdravotní problémy byly proti,“ přiblížil.

Fotbal začal Stanislava Dragona znovu naplňovat. S Břidličnou absolvoval zimní příprava a už se těší na jaro. „Jezdím jednou týdně na trénink, dělám i trenéra brankářů. Ukázal jsem si, že mohu dál chytat,“ pousmál rodák z Hané. „Nyní musíme udělat všechno proto, abychom divizi v Břidličné zachránili. Tým vůbec špatný nemáme,“ zakončil povídání.