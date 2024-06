/EXPERT DENÍKU/Fotbalový svátek v Německu startuje. Hned první hrací den nabídne zajímavou lahůdku. Pořádající Němci hostí Skotsko. Favorit je jasně daný. Expert Deníku Miloslav Brožek očekává pekelný nástup domácího výběru. Zároveň ale upozorňuje na kvalitní defenzivu týmu ostříleného kouče Steva Clarka.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Němci jsou favorité. Hrají doma, jsou hladoví po úspěchu. Pro hráče jakými jsou Kroos, Neuer, Müller nebo Gündogan, je to poslední šance Evropu vyhrát. Pro tuhle generaci je domácí šampionát obrovskou výzvou,“ míní fotbalový trenér Miloslav Brožek.

Podle slov exopavského kouče se dá očekávat aktivní hra německého výběru. „Němci nebudou vyčkávat. Musí hrát v tempu, budou dominantní na míči a už v prvním poločase budou chtít rozhodnout. Začnou hodně zostra,“ očekává Miloslav Brožek a dodává: „Nemohou na nic čekat, jsou pod tlakem a fanoušci od nich očekávají úspěch od prvního zápasu. Se zmiňovaným tlakem se srovnají. Navíc mají mladého, ambiciózního a inteligentního trenéra Juliana Nagelsmanna, to je také velké plus německého výběru. Právě on může být symbolem nové úspěšné éry.“

Tým ze sedmé největší země Evropy disponuje přímo drtivou ofenzivní sílou. „Mají topovou záložní řadu. Kroos, Gündogan, Musiala nebo mladý Wirtz z Leverkusenu hrají ve výborně formě. Navíc v Arsenalu se rozstřílel Havertz,“ monitoruje německou sestavu expert Deníku. „Podle mě to bude zápas o více gólech, a to i přesto, že Skotové budou hrát z bloku a budou mít hru postavenou na kvalitní defenzivě. “

Skoty by ale Miloslav Brožek rozhodně neodepisoval. „Za mě mají Skotové jeden z nejsilnějších výběrů v historii. Tým je tvořen z hráčů Celtiku a Rangers, doplněné o kvalitu z Anglie. Trenér Steve Clark se může opřít o skvělou defenzivu. Robertson, Hanley, Tierney nebo McKennna toho mají hodně za sebou. Ve středové řadě podává dlouhodobě výborné výkony McGinn z Aston Villy. Útok pak táhne Adams ze Southamptonu. Jejich slabinou je naopak brankářský post,“ přidává devětatřicetiletý kouč sondu do skotského tábora. „Český fanoušek je nemá tolik na očích. Mají ale vyspělý tým. Důkazem toho je výhra nad Španělskem. Skotové nikdy nic nevyhráli, hodně prahnou po úspěchu. S tím také na šampionát vyrazili. V tomto zápase ale věřím Německu,“ zakončil Miloslav Brožek. Večerní utkání má výkop ve 21.00 hodin.