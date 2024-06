/EXPERT DENÍKU/ Český národní tým má za sebou premiéru na fotbalovém Euru. Proti Portugalsku se jen bránil, přesto sahal po remíze. Nakonec se tak nestalo, favorit zlomil odpor Haškova výběru v nastavení a vyhrál 2:1. Expert Deníku Miloslav Brožek Čechy ale nezatracuje. Proti Gruzii a Turecku očekává jiný fotbal. Ve svém tradičním ohlédnutí mimo jiné také chválil Slováky.

Miloslav Brožek. | Foto: Deník/Petr Widenka

Český tým se vesměs jenom bránil. Miloslav Brožek očekával od Haškova výběru větší aktivitu, ta ale nepřišla. „V prvních minutách to ale až tak špatné nebylo. Jenomže poté jsme nepodrželi balon, netočili jsme hru. Nebyli jsme schopni překonat soupeře ve hře jedna na jedna, abychom se dostali do přesilových situací. Náš tým nebyl na hřišti dobře rozestavený,“ přišel s prvním postřehem Miloslav Brožek. „Tím, že jsme nedrželi balon, tak jsme padali do hrozné hloubky. Nedařilo se nám vyhrávat osobní souboje a neměli jsme druhé míče,“ pokračoval trenér olomoucké rezervy. „Na druhou stranu jsme dobře bránili, bylo tam zdvojování, ztrojování,“ podotkl Miloslav Brožek. První poločas nakonec český tým přežil bez inkasované branky.

Po přestávce Ivan Hašek vystřídal a Provod poslal Čechy senzačně do vedení. „Po vstřeleném gólu jsem se dostal do euforie. Z mála jsme vytěžili maximum. Portugalci byli zaskočeni a vypadalo to lépe. Škoda jen, že jsme inkasovali lacinou branku. Nechali jsme soupeře odcentrovat, Staněk to měl zalepit,“ míní Miloslav Brožek. „Když už jsme sahali po remíze, vyrobili jsme další chybu. Coufal šel do rizika při odběru míče, nechal se obejít a bylo zle. Celý zápas jsme přitom poměrně dobře bránili, tohle se stát nemělo,“ povzdechl si exopavský trenér.

Ceca Cup bude opět pomáhat, na opavskou Minervu dorazí Kozák i Czudek

Podle Miloslava Brožka hře reprezentace pomohl příchod Antonína Baráka. „Bylo vidět, že Tonda Barák byl to miskou na vahách, dokázal podržet míč. Najednou jsme byli schopni podržet míč, hra se trochu zklidnila,“ podotkl Miloslav Brožek a dodal: „Hráči se vydali na krev, proto mrzí, že nakonec nebodovali. Závěr jsme měli zvládnout.“

Nyní na český tým čekají duely s Gruzií a Tureckem. „Musíme očekávat jiný fotbal. K postupu potřebujeme uhrát čtyři body, na to je třeba hrát. Nebude to ale vůbec jednoduché,“ míní trenér.

O velké překvapení na turnaji se postarali Slováci, kteří porazili Belgii 1:0. „Slováci odehráli fantastické utkání. Dali rychlý gól, psychicky je to zvedlo. Tím, že dali branku, jim narostla křídla a Belgii tím otupili. Stáli výše, efektivně napadali. Za Belgičany odehrál velmi dobrý zápas Jeremy Doku. U Slováků výborně hráli hlavně Lobotka, Pekarík a Vavro. Celé Slovensko hrálo nad hranicí svých možností,“ zakončil expert Deníku.