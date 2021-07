„Náš turnaj má dlouholetou tradici. Dostali jsme se na nějakou úroveň, kterou chceme dál posunout,“ řekl jeden z hlavních organizátorů Kamil Molnár. Přihlášeno je zatím něco přes deset týmů. „Evidujeme přihlášky i z Prostějova, Ostravy, Vyškova nebo Lipníku nad Bečvou. Kapacita je třicet týmů,“ pokračoval Molnár.

Hraje se v počtu čtyř hráčů v poli, plus brankář. Startovné činí 800 korun. Hrací doba je v základních skupinách 2x10 minut a ve vyřazovacích bojích 2x12 minut. Ohodnoceny budou týmy na od prvního do osmého místa, plus jednotlivci. „Pro přespolní máme možnost ubytování ve vlastních stanech,“ přidal ještě jednu informaci ředitel turnaje.

Přihlášky je možno zasílat na: e-mail:molnys@seznam.cz, kamilek@seznam.cz. Bližší informace: Kamil Molnár: 737 938 517. „Připraveno máme samozřejmě i bohaté občerstvení, včetně domácí zelňáčky nebo guláše,“ uzavřel Kamil Molnár.