„Na Opavu rád vzpomínám. Šlo o mou první sezonu v lize a vyšla mi skvěle,“ vzpomíná na své dvacet let staré angažmá. Sezonu s týmem začal trenér Tomáš Matějček, následně Opavské převzal Pavel Hapal . „Měli jsme kádr složený ze skvělých hráčů. Kapitána dělal Honza Baránek . Záchrana v lize byla povinností,“ pokračuje v povídání záložník, který má ve sbírce mistrovský titul s Libercem. „Přišli jsme do Opavy s Lubošem Loučkou. Byli jsme vyjukaní z nového prostředí. Všechno si to ale nakonec sedlo. Hráli jsme před vynikající kulisou. Lidé nás hnali v každém zápase, jezdili za námi ve velkém počtu i na venkovní zápasy. Dodneška si pamatuji fanouška Džekyho. S tím jsem se ještě potkal, když jsme hráli v Opavě pohár s Libercem,“ podotýká fotbalista, který má na kontě 145 ligových startů, ve kterých nastřílel 24 branek a přidal 11 asistencí.

Do Opavy přitom původně vůbec neměl jít. „Bylo mi třiadvacet a na sparťanské áčko to nebylo. Navíc naše rezerva postoupila do druhé ligy. V zápasové nominaci se vždy objevovalo osm až devět kluků z prvního týmu. Prostoru jsme tak moc neměli. To byl i důvod, proč jsem byl poslán do tehdy druholigového Mostu,“ přehrává si v hlavě vzpomínky.

Sever Čech nakonec vyměnil za Slezsko. „V Opavě se hrála liga, což bylo lákadlem, i když člověk cestoval přes půl republiky. Neměl jsem ještě rodinu, tak v tom problém nebyl,“ uvažuje rodák z Dobříše. Opava mu nastartovala ligovou kariéru. „Možná bych si v Mostě dobrými výkony také řekl časem o ligu. Je ale pravda, že Opava můj vzestup urychlila. Jedinou černou kaňkou bylo zranění, kdy jsem si přetrhl křížák a půl roku jsem měl nucenou pauzu,“ říká Filip Dort.

Jeho další kroky vedly do Blšan. Úspěšné bylo angažmá v Liberci. „Získali jsme titul. V kabině Liberce jsem se potkal s Opavany Zbyňou Pospěchem a Honzou Nezmarem,“ vykládá dál dnes již bývalý fotbalista. Nakonec si zahrál ještě za Teplice, Příbram a Jihlavu. Kariéru dohrál v rodné Dobříši. Celkově v lize strávil sedm sezon. Na otázku, zda ze své kariéry nemohl vytěžit více, odpovídá: „Přemýšlel jsem nad tím, zda jsem nemohl udělat něco jinak. Určitě šlo z ní vytěžit více, ale nestěžuji si. Žiju si normálním životem.“

Po konci profesionální kariéry oblékal dres rodné Dobříše, které pomohl k postupu z I.A třídy až do divize. Nyní už ale fotbal nehraje. „Ještě loni jsem kopal u nás za béčko, teď už jen za staré pány,“ směje se Filip Dort.

U fotbalu kreativní záložník zůstal. Nejdříve trénoval muže, nyní vede v Dobříši žáčky. „Fotbalem se bavím. Práce u žáků mě naplňuje. Krom toho na fotbal chodím jako divák, a to třeba na Spartu, Slavii, někdy vyrazím i do zahraničí,“ svěřil se bývalý fotbalista Opavy. Jinak ale pracuje jako správce budov u společnosti Mercedes.

Na velkou trenérskou dráhu se nechystá. „Takové ambice nemám. Jsem spokojený u žáčků. Mám tak více volnějšího času na soukromý život,“ zakončil.