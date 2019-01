Čáslav /FOTOGALERIE/ - Opavští fotbalisté vyšli ze zápasu podzimu naprázdno. Na trávníku poslední Čáslavi prohráli gólem v nastavení, který dal po rohovém kopu Ujec.

„Jsme z toho špatní, prohrát takovým stylem je smutné," hledal těžko slova kapitán opavského týmu Lumír Sedláček. „Pan rozhodčí svým necitlivým a tendenčním pískáním znehodnotil celý zápas. Bestovům gól rukou, teď tohle, asi je někde něco špatně," zamyslel se opavský kapitán.

„Připomíná mi to hodně Žižkov v dobách jeho největší slávy. Pan Ochotnický odtamtud pochází, zřejmě se inspiroval," narážel Sedláček na hlavního arbitra a dodal: „Měli jsme dát první gól, pak bychom jistě neprohráli. Škoda Radzinevičiusových dvou šancí," uzavřel opavský kapitán.

Čáslav – Slezský FC Opava 1:0 (0:0)

Branka: 90. Ujec. Rozhodčí: Ochotnický – Kocián, Hájek. ŽK: Kostelný, Hrabina, Radzinevičius. Diváci: 250

Opava: Květon – Hrabina, Metelka, Kostelný, Zapletal – Wirth – Partyš, Sedláček, Šrom (89. Žmolík) – Radzinevičius – Mrázek (88. Jurečka). Trenér David Vavruška

David Vavruška: To, co se dělo v Čáslavi, bylo zvěrstvo

Trenér opavských fotbalistů David Vavruška si nebral servítky. Stylem jakým jeho tým v Čáslavi prohrál, ho rozpálil do běla.

„Zápas hodnotit nechci, nemá to cenu. V Opavě jsem odtrénoval osm zápasů, z toho jen ten ve Zlíně a Znojmě byl řízen korektně," podotkl David Vavruška. „Třeba, to co se dělo v Čáslavi, bylo zvěrstvo. Sudí vymýšlel domácím standardky a z jedné nakonec dali vítěznou branku. Fauly na nás přehlížel. Není možné, aby jeden člověk znehodnotil práci třiceti lidí. Po hráčích chci, aby odváděli maximum, vidíte, přijde takové utkání, všechno jde vniveč," pokračoval naštvaný Vavruška.

Opavský trenér vidí problém také v tom, že Opava nemá ve fotbalovém světě momentálně žádný respekt. „Nejsem žádný fňukal, ale cítím to tak, že si momentálně každý s námi vytírá zadek. Jedeme na zápas a připadá mi to, jako kdyby kráva jela na porážku. Všichni z nás mají tak akorát srandu," kroutil hlavou trenér Slezského FC.

„Jsme klub s tradicí, to je ale vše. Opava momentálně nemá ve fotbalových kruzích respekt, a to je špatně. Dokud ho nebude mít, budou na nás pácháné podobné věci jako teď v Čáslavi," narážel trenér David Vavruška také na slabou opavskou klubovou diplomacii.